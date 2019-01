En plan candidato, Daniel Scioli se acerca al PJ Federal pero sin romper con los K

Posó con Juan Schiaretti en Córdoba, encabezó el ínfimo pelotón de peronistas K que viajó invitado por Juan Manzur al 17 de octubre en Tucumán, se reunió con Hugo Passalacqua en Misiones y estuvo con Rosana Bertone en Tierra del Fuego.

Daniel Scioli fue, hasta acá, el dirigente que más navegó entre las dos corrientes del panperonismo: el PJ Federal, que nuclea al grueso de los gobernadores, y el dispositivo K que orbita, a veces con reservas, a Cristina Kirchner.

- Sumate pero sin Cristina, le dijo Schiaretti cuando el ex candidato a presidente lo visitó en noviembre pasado.

En esa charla, Scioli habló de trabajar juntos, de su empatía con los mandatarios provinciales "por haber sido gobernador" y de la necesidad de la unidad contra Mauricio Macri.

Lo mismo le dijo a Bertone, a Passalacqua y a Manzur, todos integrantes -aunque exponen miradas distintas a Schiaretti- del PJ Federal. Y al sanjuanino Sergio Uñac, que por ahora se mantiene equidistante de los dos polos.

Scioli, que días antes de Navidad estuvo en La Matanza con Verónica Magario y Fernando Espinoza -el diputado que cerró el 2018 con un llamado a que Cristina sea candidata presidencial- y se mueve como candidato.

"Tener independencia y autonomía" repite el ex gobernador en sus encuentros y y martilla, a modo de aviso, sobre un punto en particular: "Yo no le pido permiso a nadie, ni tengo que avisar adonde voy o con quien me reúno".

Comparte su agenda con José Luis Gioja, de quien es vice en el PJ de la calle Matheu, o en alguna reunión con Máximo Kirchner. En el Instituto Patria, oficinas que el bonaerense no pisa hace tiempo, dicen que respetan sus movimientos y conocen sus gestiones.

Scioli, dicen a Clarin a su lado, apuesta a un esquema de unidad lo más amplia posible pero aclara que sus contactos con el PJ Federal no deben interpretarse como un anticipo de que vaya a "saltar de un lado a otro".

Traducción: su acercamiento cada vez más frecuente con referentes del espacio donde están Sergio Massa, Miguel Angel Pichetto y, entre otros, Juan Manuel Urtubey no implica romper con el PJ de Matheu ni con Cristina.

"Yo recorro el país, hablo con los dirigentes del peronismo, les agradezco el esfuerzo y de todos recibo respeto", dijo Scioli a Clarín y vuelve sobre la idea de "independencia y autonomía" en sus movimientos políticos.

Su condición de ex gobernador y de haber compartido con la mayoría de los jefes territoriales la campaña de 2015 aparece como argumento de las visitas. Por lo pronto, es el dirigente que habita las dos atmósferas: la K y la anti K.

"En el PJ Federal no todos piensan que Cristina es el límite, hay matices", repasa Scioli y asegura que en sus recorridas le reconocen que advirtió, en la campaña del balotaje, lo que haría Macri, aquella "campaña del miedo" -según el lenguaje PRO- que se cumplió a rajatabla.

El 13 de enero, día que cumple 62 años, hará un lanzamiento no convencional en Mar del Plata para ratificar que está en pie su sueño presidencial: presentará un libro cuyo titulo es "Hay otro camino", conversaciones en las que contará detalles de la campaña de 2015, repasará los diagnósticos sobre el gobierno de Cambiemos y propondrá, dice, "alternativas para salir" de la crisis económica que generó la gestión de Mauricio Macri.

Ese es, justamente, el "eslogan" de su reposicionamiento como candidato para el 2019 sobre el que hay merchandising de ocasión. Seguirá, además, de gira por las provincias: hará campaña en la costa y luego retomará sus visitas al interior, donde tiene agenda en Entre Ríos.

Con su equipo histórico, que ordena su ex jefe de Gabinete Alberto Pérez mientras Carlos Gianella coordina la estrategia de comunicación, Scioli estableció en el Congreso vínculos con diputados como Pablo Kosiner, salteño que preside el Bloque Justicialista, y con Diego Bossio, entre otros, a la vez que forma parte de la Comisión de Acción Política (CAP) que preside Gioja y a la que se sumaron, entre otros, Felipe Solá y Héctor Daer.

Con información de www.clarin.com sobre una nota de Pablo Ibáñez