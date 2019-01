Carlos ZIMERMAN: "El 4 de Febrero hago la denuncia, hay muchos que están nerviosos"

"Voy a cumplir con lo prometido, quiero que la justicia diga si la obra pública de los dos gobiernos de Castellano son transparentes, lo hago yo por que los Concejales no tienen muchas ganas" dijo Zimerman poniéndole todo el énfasis que lo caracteriza.

Carlos ZIMERMAN se encuentra de lleno en campaña, con la agrupación que lo tiene al frente fue el primero en largar su pre candidatura a Intendente de Rafaela y desde hace 15 días se encuentra trabajando con un entusiasta y preparado grupo de profesionales.

Entre las propuestas que plantea está pedir una auditoría externa de toda la obra pública del gobierno de Luis Castellano o como dice el candidato, del gobierno de Castellano- Perotti.

" Hace bastante tiempo que reclamo se haga una presentación judicial a fin de que sea la justicia quién nos diga si en lo referente a la obra pública, los números de Castellano son transparentes o no, pero para hacer algo así hay que ser una persona enérgica y con mucha decisión, tanto política como personal, cuando mis concejales, encabezados por Carlos Landriel se sienten en el Concejo, no va a ser para calentar la banca, si no para trabajar en serio para la ciudad", dijo Zimerman poniéndole todo el énfasis que lo caracteriza.

"Tengo un grupo de Abogados trabajando al respecto, encabezados por una persona con mucha capacidad en el ámbito de tribunales, no queremos dejar nada librado al azar y vamos a solicitar en asesoramiento necesario para que la ciudadanía sepa todo en cuenato a los números de la obra pública municipal.

Hay cosas que no me cierran, números que en principio no son lo transparentes que tendrían que ser, pero quiero que sea la justicia la que diga la última palabra" nos comentó Zimerman al respecto.

" Hay empresas que se repiten, números de cuit que hay que investigar, quizá muchos a esta hora se estén poniendo muy nerviosos, pero es la Rafaela que se viene, una Rafaela transparente y en donde todos van a tener las mismas posibilidades" finalizó Zimerman, quién aspira a ocupar el sillón de Giménez en 2019.