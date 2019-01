Lifschitz y Margarita Stolbizer le dicen no a Cambiemos

El socialista Miguel Lifschitz y la titular del GEN Margarita Stolbizer rechazaron la posibilidad de sumarse a Cambiemos para ampliar el oficialismo, tal como planteó Martín Lousteau a Clarín.

El gobernador de Santa Fe afirmó que el socialismo tiene "un posición crítica" respecto del gobierno de Mauricio Macri.

"Claramente tenemos posición critica de Cambiemos y estamos queriendo competir en 2019 con una alternativa superadora de la grieta", dijo en FM Millenium.



De esta manera, Lifschitz descartó el planteó de Lousteau para que el mandatario provincial y Margarita Stolbizer se incorporen a la coalición gobernante.

"La única salida para la Argentina, por el tema económico, el desarrollo, generación de empleo, el federalismo, es cambiar el modelo actual de gobierno y no volver al anterior", afirmó el mandatario provincia.

Por su parte, en un comunicado, Stolbizer dejó en claro que "no podemos ser parte de Cambiemos porque la coalición de gobierno, -liderada en exclusiva por el PRO-, no cree en la política ni en el Estado; ha rechazado un pacto social y no ha cumplido ninguna de sus promesas electorales".

Entre los argumentos enumera que no pueden formar parte de una fuerza cuyo gobierno aumentó "2.2 millones de personas pobres como consecuencia del desastre de su política económica".

"No resolvieron ninguno de los problemas que tenemos, los que subestimaron, -como la inflación-, y demostraron impericia, falta de ideas e insensibilidad para resolver los aumentos de tarifas. Porque creen en una sociedad de pobres contenidos con impuestos de la clase media, pero donde nunca se toca a los que más tienen y pueden", añadió el texto que,a demás de Stolbizer, lleva la firma de Sergio Abrevaya.

El GEN también rechazó, al igual que a Cambiemos, al kirchnerismo. "Nunca podríamos compartir una coalición con Cristina Kirchner o con quienes siguen sosteniendo su liderazgo (por convicción o por conveniencia), porque ellos nos hundieron en la mezcla de pobreza, aislamiento y corrupción. Y porque no promovemos una vuelta al pasado".

El diputado de Evolución planteó la necesidad de ampliar Cambiemos. Y consideró que, mientras "el PRO es la derecha" de la coalición gobernante, él tiene "mucha afinidad con Lifschitz y con Stolbizer, que no están dentro" de esa alianza.

Ambos, junto con Ricardo Alfonsín, según Lousteau, tienen "unavisión ética del Estado, una experiencia de gestión en el caso de Miguel, una buena valoración popular. Son actores que pueden enriquecer Cambiemos y yo me siento mas cerca de ellos que del PRO", insistió Lousteau.

Días atrás, Lifschitz planteó que es "necesario construir una tercera alternativa" de cara a las elecciones presidenciales del año que viene, y propuso a Roberto Lavagna como "una de las pocas figuras que puede ser síntesis de distintas expresiones políticas".

Fuente: Clarin