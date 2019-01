Córdoba: un coleccionista pagó $2.500 por un billete de $100 con la imagen de Eva Perón

En una subasta en la provincia de Córdoba, un hombre pagó $2.500 por un billete de $100 de Evita de la serie la serie "U", que era la única que le faltaba y, dicen, ya casi dejo de circular.

Tras el lanzamiento del nuevo billete de 100 pesos, con la imagen de una taruca, los billetes con la cara Evita empiezan lentamente a convertirse en un nuevo objeto de deseo para los coleccionistas.

En esta oportunidad, el precio base era de $650, pero las ofertas aumentaron y Roger Cecconello, un cordobés que colecciona monedas y billetes, fue quien pagó más de 2 mil pesos para hacerse con uno de ellos.



Cecconello, socio fundador del Centro de Numismática de Córdoba, comentó que hubo varias ofertas incluso del exterior que elevaron su valor y que él hace tiempo que iba tras la serie "U", ya que era el único que le faltaba con la imagen de Eva Perón.

"Me sorprendió sobremanera el precio negociado por lo que debería ser algo frecuente y sin mayor valor que el nominal. Debería haber unos dos billetes por cada habitante del país, y me interesé por el tema", comentó al diario La Voz Benjamín Palacio, vendedor de antigüedades, cuando se enteró del precio al que se subastó. Tras consultar con coleccionistas descubrió que el billete de esa serie, que en principio no tiene signos particulares, "escasea" en el país.



Palacio explicó que hay varias particularidades que pueden aumentar su valor en una subasta, como los defectos de impresión o el número capicúa.

"Los billetes también van firmados por algunas autoridades, y tienen una gráfica particular. Esto hace que, en una misma serie, pueda haber una parte con unas firmas y otra, con otras", explicó Palacio. "Y, menos frecuente, es que parte de la serie tenga alguna modificación gráfica menor, lo que constituye nuevas variantes coleccionables. Los presidentes del Banco Central a veces duran poco tiempo y hacen que algunos billetes sean escasos por sus firmas".

Los billetes que llevan la R delante del número, por ejemplo, corresponden a ejemplares de reposición, con la firma de las autoridades del momento de emisión. "Esos son particularmente escasos, y siempre son relativamente caros. Se utilizan para reemplazar billetes dañados, compensar faltantes en la serie", indicó.



"Algunas particularidades numéricas (capicúas, baja numeración, entre otras) tienen precios también mayores. Son muy atractivos los billetes con el número 777777777 A, o 69696969 P, o un 000000007 J", aclaró el experto que indicó que es habitual que se pague más por un billete sin circular que por uno que todavía está en la calle. "Igualmente, los defectos de impresión son importantes, y llevan a altos valores los billetes en el coleccionismo".

Los billetes de Eva en particular, fueron emitidos "A" hasta la "Z" y una vez terminado el alfabeto, le siguieron la "AA", "BA" y "CA" hasta la "IA". Aparentemente, la serie "U" es codiciada. Según informaron desde el Banco Central de la Nación (BCRA) al diario cordobés, la serie todavía circula.

Pero tras la presentación oficial del billete que cierra la serie "Animales autóctonos de Argentina" (que eliminó a los próceres de los billetes para "celebrar la vida", "enfatizar el futuro más que el pasado" y "pasar de la solemnidad a la alegría"), de a poco son menos frecuentes, al igual que la serie anterior, ilustrada con la figura del expresidente Julio Argentino Roca.

