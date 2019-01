La primera foto de Juan Darthés en Brasil

Juan Darthés mantiene un perfil ultra bajo desde que Thelma Fardin denunció que el actor la violó durante una gira de Patito feo en Nicaragua. El actor se instaló en San Pablo, ciudad donde nació, y desde entonces, su vida es un misterio.

Por ahora, el único registro fotográfico de Darthés es una foto que hoy mostró Ángel de Brito en Los ángeles de la mañana, en la que se lo ve en un hotel desayunando con sus dos hijos, Tomás y Gian Franco Pacífico, y con su mujer María Leone.

Según trascendió, el actor ocupa sus días realizando actividades administrativas en un restaurante que es propiedad de su primo, pero la información no pudo ser confirmada por Fernando Burlando, el único abogado que tiene contacto con Darthés. "No creo que esté trabajando. Y no creo que vuelva", indicó el letrado en la misma entrevista en la que generó polémica al afirmar que cree la versión del actor sobre lo que ocurrió aquella noche en Nicaragua.

El arribo de Darthés a Brasil no fue bien visto por el grupo Actrices Brasileñas, que organizó un escrache para repudiar su estadía. "Meterse con una es meterse con todas #Bastadeacoso", fue el mensaje que compartió la actriz Bruna Linzmeyer, con sus más de 1,4 millones de seguidores, y que rápidamente se viralizó