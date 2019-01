El estreno de la tercera temporada de Stranger Things ya tiene fecha

Mientras todos recibían el 2019, la plataforma de streaming Netflix publicó un video inesperado que hizo delirar a los fanáticos de Stranger Things. Es que al final de las imágenes se devela la fecha de estreno de la tercera temporada de la serie: el próximo 4 de julio.

La confirmación del estreno llegó acompañada de un póster, en el que se puede ver a Eleven (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Will (Noah Schnapp), Max (Sadie Sink), Lucas (Caleb McLaughlin) y Dustin (Gaten Matarazzo). Detrás de los protagonistas se destaca un cielo iluminado por los fuegos artificiales, Eleven y Will observan con preocupación a seres del Upside Down. En el margen inferior derecho está la esperada fecha.

A la par se lanzó un extraño teaser de 1 minuto que sitúa al espectador en Nueva York, en el festejo de Año Nuevo de 1985. La emisión, presentada por el reportero Dick Clark, se interrumpe continuamente, alternándose con imágenes de una computadora. Alguien hackea un sistema informático y parece ejecutar un programa o aplicación llamada “SilverCatFeeds”.

Finalmente, regresa la conexión y vuelve a Times Square, donde se entona la clásica cuenta regresiva para dar la bienvenida al nuevo año. Al llegar al número once se percibe la voz de Mike gritando “Eleven” (once en inglés).