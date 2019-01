La brutal foto de Gimena Accardi en la que mostró la consecuencia de no pedir ayuda

El calor llegó con todo, y claro, llegan las primeras exposiciones al sol. Las bikinis y el color dorado en la piel comienzan a ser los protagonistas del verano. Las famosas empezaron a mostrar cómo le hacen frente a las altas temperaturas, y una de ellas fue Gimena Accardi que sufrió un episodio y dejó un importante mensaje.

La actriz se encuentra en unos días de vacaciones, en playa de Uruguay más elegida por los argentinos, La Pedreda, luego de un agitado año protagonizando “Mi hermano es un clon”. Está junto a su esposo, Nicolás Vázquez que el 9 de enero estrena la obra teatral “Una semana más”, junto a Flor Vigna y Benjamín Rojas, en la calle Corrientes. Por ello, mediante las redes sociales, comparte los días de amor, calor y playa que está viviendo.

“No me gusta pedir que me pongan protector. Y pensé que sola con mis manos llegaba perfecto a toda mi espalda. Pues no. Lo importante que es usar protector solar”, escribió Gimena Accardi junto a una fotografía que mostraba su espalda.

Lo que mostró fue su cuerpo muy colorado, debido a la fuerte exposición al calor. Por ello, la actriz remarcó la importancia del uso del protector solar, que sirve para evitar o disminuir los efectos de la radiación solar, que pueden causar grandes daños en la salud.