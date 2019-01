Karina La Princesita contó por qué publicó el episodio de violencia de género: “Él no paró, sentí…"

Después de haber celebrado la llegada del 2019 junto a su hija y su familia, Karina La Princesita vivió un grave episodio de violencia de género de parte de su hermano, Jonathan. Hoy, a 24 horas del hecho, la cantante tropical rompió el silencio y brindó detalles sobre lo ocurrido.



En este contexto, Karina contó que su hermano le faltó el respeto a un compañero de elenco de Siddharta, y que se puso extremadamente agresivo cuando estaban en la ruta volviendo de la casa de Flavio Mendoza en Carlos Paz.





“Veníamos de la casa de Flavio. Yo manejaba así que había brindado con gaseosa, agradezco que tuve todas las luces para reaccionar. En la ruta frené a un costado y llamé al 911”, explicó Karina. Y continuó: “De los nervios, en ese momento solo me acordé de ese número pero no me preguntaron ni qué paso, ni cómo estaba ni si era una situación de muerte o qué”.



A su vez, agregó: “Es un tema delicado porque es alguien a quien le tengo mucho amor y cariño. En ese momento pensé ‘¿por qué lo hice?’. Entiendo que fue por miedo. Previo a eso ya había llamado a la policía y como mucha bola no me dieron le dije ‘basta porque voy a subir el video’. Él no paró y subí el video por miedo”.



Posteriormente, volvió a referirse a la publicación del video: “Subí el video y lo borré, pero ya lo habían visto todos. Mejor, porque si no lo niego como hago siempre. Él me dijo que exageré por subir el video a las redes sociales”



Y concluyó: “Él es así, es como mi papá, si hay algo por lo cual no me arrepiento de lo que hice es porque desde los medios siempre pedimos que hagan la denuncia, y cuando te pasa a vos, lo dudás, es muy difícil separar el amor de lo que pasó”.