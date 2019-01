Robaron en "AnÍs del Mono"

El robo se produjo entre la tarde del 31 de Diciembre y la noche de ayer primero de Enero. Afortunadamente no había gente en el lugar. Sustrajeron todos elementos de valor como computadores, rodados y vajillas. También robaron abundantes bebidas alcohólicas.

Evidentemente la situación es insostenible, Rafaela como ciudad no cuenta con cámaras de seguridad ni Centro de Monitoreo para prevenir este tipo de delitos, que de seguir avanzando va a transformar a la ciudad en un lugar imposible de vivir. Las autoridades no hacen nada, miran para el lado de la provincia y esta no encuentra respuestas.