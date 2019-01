El descargo de Moria Casán tras ser demorada por la Interpol

Como es habitual cada vez que llega el cierre de un año, muchas celebridades argentinas se van a Uruguay a recibir el comienzo con energías renovadas. Una de esas figuras fue Moria Casán, pero sin embargo el comienzo de su 2019 no fue el mejor.

La One estaba en el puerto de Montevideo para embarcar rumbo a Buenos Aires, cuando fue demorada por Interpol debido a la causa de las joyas en paraguay.

Sin embargo, minutos después fue liberada y la diva se encargó de aclarar en un audio de Whatsapp: “Para llegar al programa me tomo el Buquebus, y me capturan. Como hoy no se puede llamar a Interpol o a algún juzgado porque es 1 de enero, estoy acá con mis amigos los Barrenechea en una oficina divina con aire acondicionado. Igual, tengo todos los papeles. Me encuentro demorada en prefectura de Buquebus porque me salió la captura de Interpol. Son esas cosas burocráticas, porque vengo de pasar casi un mes por Europa, ya vine cuatro veces a Punta del Este”.