Francia y Reino Unido colaborarán para frenar el paso de inmigrantes en el canal de la Mancha

Francia y Reino Unido colaborarán de forma reforzada para impedir el paso de migrantes en embarcaciones precarias a través del canal de la Mancha, que se han multiplicado en las últimas semanas. Tras las quejas de Londres, el ministro del Interior francés, Christophe Castaner, conversó por teléfono el domingo con su homólogo británico, Sajid Javid. Ambos acordaron, según Londres, preparar en las próximas semanas un “plan de acción reforzada” para frenar este tipo de inmigración ilegal.



“Reino Unido y Francia trabajaremos sobre nuestros esfuerzos conjuntos para frenar la inmigración ilegal, proteger nuestras fronteras y las vidas humanas”, tuiteó Javid en respuesta a un mensaje de Castaner en el que anunciaba la conversación y la inminente “coordinación” de ambas partes en la materia.



La demanda de colaboración había partido de Londres. Tras recibir críticas por su falta de respuesta ante el aumento de las intercepciones de migrantes llegados a las costas británicas, a finales de la semana pasada, Javid calificó la situación de “incidente grave” y se comprometió a actuar. Según la cadena británica BBC, al menos 221 inmigrantes han tratado de cruzar el canal de la Mancha en botes desde comienzos de noviembre. Uno de los incidentes más masivos tuvo lugar el 25 de diciembre, cuando 40 migrantes, incluidos dos menores, cruzaron el canal en cinco embarcaciones. En su mayoría son inmigrantes iraquíes, iraníes, sirios y afganos, señala EFE. El secretario británico de Interior manifestó su preocupación de que “sea solo cuestión de tiempo antes de que la gente pierda la vida” en estos intentos.

El “plan de acción reforzada” acordado por Castaner y Javid prevé un incremento de las patrullas de vigilancia, acciones para desmantelar las bandas de traficantes y un trabajo de sensibilización de los migrantes sobre los peligros que implica el intentar cruzar en embarcaciones precarias el canal de la Mancha, un tramo muy transitado por grandes barcos mercantes y donde se producen fuertes corrientes y tempestades. Las medidas, reveladas por Londres, serán implementadas en las próximas semanas por el Centro de Coordinación e Información franco-británico situado en Coquelles, cerca de Calais, la zona costera al norte de Francia, informa la Agencia France Presse (AFP). Los dos ministros han acordado celebrar un encuentro a lo largo de enero. Según una investigación de la BBC, los traficantes le están diciendo a los migrantes que tienen que intentar llegar a Reino Unido antes de que “las fronteras se cierren de verdad” con el Brexit.

Las medidas anunciadas no han impresionado a las organizaciones defensoras de los inmigrantes. “Lo de una mayor recogida de información de inteligencia y retórica dura contra aquellos que facilitan los viajes a los migrantes puede que le suene bien a determinadas audiencias, pero no servirá para atender la raíz del problema”, subrayó en un artículo la directora de la ONG británica Detention Action, Bella Sankey. “Al igual que las vallas y las cámaras de vigilancia, no harán más que desplazar el problema. En vez de ello, Reino Unido debería establecer rutas seguras y legales para los que buscan asilo”, agregó.

Fuente: El País