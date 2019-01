Para la CGT, la pauta salarial del 23% que quiere el Gobierno “es una fantasía”

Aunque todavía ningún funcionario del Gobierno habló públicamente, el objetivo de Mauricio Macri de cara a las paritarias 2019 ya es un secreto a voces: techo del 23 por ciento, acorde a la inflación prevista en el Presupuesto; sin cláusula gatillo pero con la posibilidad de revisión a fin de año. Para la CGT, esa intención "es una fantasía" ya que la inflación "va a estar por arriba del 30%", agravada por el impacto del aumento de las tarifas de servicios públicos.

Así lo afirmó uno de sus secretarios, Héctor Daer, en diálogo con Clarín. "Yo no le voy a decir a cada gremio lo que tiene que hacer, pero el 23% es una fantasía", lanzó Daer. "Si el Gobierno quiere una paritaria del 23%, que lo diga públicamente, que no lo anuncie en off por los medios. Si lo esta escondiendo es porque es imposible de mostrar", arremetió, en un mensaje por elevación hacia la pretensión sobre la que, como anticipó este diario, ya trabaja el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, de cara a la discusión paritaria de 2019.

Si bien cerca del ministro Sica niegan que haya una pauta salarial, en diciembre dos gremios firmaron sus paritarias por idéntica cifra: 23%. Se trata del sindicato de encargados de edificios (Suterh) y el de los empleados de clubes y mutuales (Utedyc).

Daer rechaza de plano esos números. "La inflación no será del 23 por ciento: va a estar por arriba del 30%", indicó. Y consideró que "la inflación la pone el Gobierno con las tarifas".

Al mismo tiempo, recordó lo que sucedió durante el 2018, en el que se triplicó la previsión inflacionaria que hizo el oficialismo; y dijo que hubo sindicatos que "no pudieron recomponer" el salario. "El Gobierno arrancó el año diciendo que era el 8%, luego dijo que era el 15% y, en junio, habló del 20%", repasó. "No se puede hablar de 2019 cuando todavía hay que ver la caída (de salarios) de 2018", completó.

En ese sentido, los cálculos que hace Daer hacia adelante, en cuanto al impacto de las tarifas, son muy distintos a los que plantea el Gobierno. "El incremento será de 500 pesos por mes sólo por ir a laburar. Entonces, para un sueldo 20.000, es fantasía de que es un impacto del 1%. A eso se suma el impacto de las tarifas de servicios, que es muy grande. Por eso es fantasía que el impacto es del 1%. El Gobierno cree que todos los ajustes son posibles, pero hay límites", expuso.

Por ahora, en el único punto que Daer parece estar de acuerdo con el Gobierno es que se plantee una paritaria anual. "Pero con revisión si la inflación se va al diablo", aclaró.

Días atrás, vía Twitter, el jefe del sindicato de Sanidad propuso armar "un gran frente opositor" para derrotar al Gobierno en 2019 y cuestionó que la Casa Rosada plantee cambios en materia laboral. "Perder tiempo con reformas a pedido del FMI que sólo empeoran la situación de los trabajadores, es ir directo al fracaso", apuntó.

Un día después de Navidad, Daer y el otro secretario de la central obrera, Carlos Acuña, le enviaron una carta a Sica para pedirle que convoque de forma "urgente" a una reunión del Consejo del Salario, para fijar un nuevo valor del salario mínimo, vital y móvil. Por ahora, no obtuvieron respuesta.

