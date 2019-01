El intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo, contó por qué se fue del acto que encabezaba María Eugenia Vidal

El intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo, dio su versión de por qué se retiró del acto que encabezaba la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, durante la inauguración oficial de las playas públicas.

Arroyo aclaró que se fue del lugar porque "un funcionario de la gobernación" le faltó el respeto a su investidura. "Cuando voy a una presentación así, a una habilitación de algo o a un acto oficial, en realidad no va Arroyo, va el representante legal y político de la ciudad", explicó.

En una entrevista con la radio local FM Brisas, indicó que "en ese momento me faltó el respeto un funcionario, aparentemente de la gobernación, y yo eso no lo permito porque yo represento a Mar del Plata". Luego, aseguró: "No pasó nada con la gobernadora".

El intendente reconstruyó como fue el momento en que decidió irse del acto. Según explicó, llegó junto a parte de su gabinete a la playa en la que estaba organizado el evento. Allí, el personal de protocolo le indicó su ubicación, que estaba reservada para la máxima autoridad local.

"Yo escuché cuando este funcionario dijo 'no me importa nada, acá no pasa nadie' y a mí nadie me da órdenes en mi propia ciudad. Entonces, por un principio de honor a la ciudad, me retiré. Les dije explícitamente: acá, no estoy, señores", detalló. "Con Arroyo pueden hacer lo que quieran, con el intendente no; no se equivoquen", afirmó.

El jefe comunal aclaró que Vidal no estuvo involucrada en el incidente porque todavía no había llegado. "No tiene nada que ver con este problema. Lo lamento mucho porque me hubiera gustado estar con la señora. Más allá de eso, este personaje le faltó el respeto al intendente y eso no lo voy a permitir", señaló.

Este domingo, la gobernadora bonaerense también brindó su visión de los hechos y cuestionó la decisión del intendente. "No sé muy bien lo que pasó porque cuando yo llegué el intendente ya no estaba. La verdad que a mí nunca me importó mucho ni el protocolo ni el lugar que me tocaba ocupar en un acto", sostuvo.

Según trascendió, el día del acto Arroyo no tuvo reparos en manifestar su disconformidad por el poco protagonismo que le dieron desde la gobernación y al dejar el lugar afirmó: "Este no es un lugar digno para un intendente, ustedes hagan lo que quieran, yo me voy". Sin embargo en el último día del año dio otra versión de lo sucedido y se defendió por los cuestionamientos hacia su figura.

Con infomormación de www.infobae.com