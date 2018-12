Lejos de Argentina, Leo Montero encontró una oportunidad laboral en otro país

La vida laboral de Leo Montero es más que activa. Durante años lideró las mañanas de Telefe junto a Vero Lozano, pero el ciclo que conducían terminó y hoy encontró casa nueva en Canal 9 y ESPN.

De cara al nuevo año, el nacido en Villa Carlos Paz, Córdoba, analiza nuevos proyectos laborales. Para empezar, ya tuvo que viajar a México, junto a su esposa Laura Tedesco, para continuar con el ciclo NBA por ESPN.



Y, más allá de su excelente momento laboral, Montero también atraviesa un gran momento amoroso junto a “La Bichi”, como él apoda a su pareja. Tanto es así que esta semana asistieron a un evento privado en el Salón Tango Porteño.

Estando en México por cuestiones laborales, Montero vivió una experiencia más que curiosa junto a una perra que se le acercó en las pirámides de Teotihuacán. La historia del encuentro fue compartida por él en su cuenta de Instagram.

“EL AMOR NO TIENE FRONTERAS !! Me miro, la miré, le dije hola linda y me acerqué a acariciarla mientras ella descansaba debajo de un árbol en las pirámides de Teotihuacán!!

Pegamos onda enseguida y sabes xq ? Simplemente xq sintió q alguien se detuvo a hacerle un cariño. A hablarle, a abrazarla y hacerle sentir q es Alguien en esta vida. Es obvio q pocos o nadie lo hace. No soy un genio ni x asomo. Solo me detuve . Nada más !!

Me siguió todo el trayecto. Grabo con nosotros y subió a la Pirámide de la Luna (la de la foto). Me quede tranquilo q me dijeron q los guías del lugar alimentan a unos 40 perritos de ahí. Q viven ahí entre turistas y pirámides.

A veces no hace falta mucho. A veces poco es mucho. Si ves un animal en la calle donde quiera q estés. Invertí un poco de tu tiempo p dar una caricia. Eso q para vos es “poco” para ellos es “mucho” y si de verdad sentís compasión x otro ser vivo, para vos tbn será “mucho”. El Amor no distingue humanos de animales, el amor se siente, ellos no juzgan, no analizan, no especulan y no tienen el terrible complejo de inferioridad del ser humano q se ocupa de hostigar, abusar, y manipular a sus pares, o a los animales para sentirse superior !! Ellos son TODO, Todo amor, sin maldad, sin saña, sin odio. En otra vida me gustaría re-encarnar en uno de ellos”.