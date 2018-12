Ácido comentario que le dedicó la China a Pampita: “Fue violencia de una…”

En un año en donde la lucha feminista ha avanzado y las denuncias por abuso, acoso y violencia de género, han aumentado considerablemente, Eugenia “La China” Suárez habló sobre el tema y se refirió a su pelea con Carolina “Pampita” Ardohain, ex de Benjamín Vicuña, su actual pareja y padre de su hija menor.



“La China” estuvo en Punta del Este, donde cantó en un evento, y mientras se prepara para volver a la pantalla chica junto a su pareja, Vicuña. Allí le brindó una entrevista a La Nación donde habló de su pelea con Pampita.

“Me parece bárbaro todo lo que está pasando. Me hizo dar cuenta y lo hablo mucho con mis amigos varones y con mi familia, que uno naturalizó muchas cosas durante mucho tiempo y pensó que las cosas tenían que ser así. Y que toda la vida iba a ser así. Y me encanta que eso no pase. Que la mujer no se tenga que sentir intimidada o tener miedo a la figura del hombre”, sostuvo en referencia a la lucha feminista, y la que impulsaron sus colegas del colectivo de Actrices para que se termine con la violencia, acoso, abuso y maltrato de la mujer en todos los ámbitos. Lucha que tomó más fuerza tras la denuncia de Thelma Fardín contra Juan Darthés por violación.

También le preguntaron si alguna vez ella sufrió alguna situación de violencia de género, la actriz dijo: “Yo tuve suerte que siempre estuve acompañada de mi mamá, mi papá, mi familia, siempre tuve un carácter de mierda, muy fuerte, y nunca fui muy permeable a que se me acerquen los tipos. Zafé.”

Además, le preguntaron a “La China” si ella se considera feminista, la actriz respondió: “Por supuesto. Todas las mujeres deberían ser feministas. Y los hombres también. Todos tenemos un macho adentro que tenemos que eliminar. Gracias al ejemplo de otras mujeres y de escuchar y de informarse más, creo que está sucediendo.”

Obviamente, los periodistas aprovecharon para preguntarle si cree que faltó sororidad en su pelea con Pampita, expresó: “En mi caso fue distinto porque fue violencia de una mujer contra otra mujer. Una pena que se haya instalado una mentira. Lo diré por el resto de mis días. Pero bueno, el tiempo acomoda todas las cosas en su lugar, yo tengo la conciencia tranquila, yo estoy feliz, todo el mundo sabe que Benjamín estaba separado y es una pena que se haya mentido tanto, y que una persona tan expuesta haya afirmado eso. Los que estamos adentro de verdad sabemos que no fue así”.

Por último, sobre “las heridas” que dejó aquella escandalosa separación de Vicuña y Pampita, “La China” aseguró que “Gracias a Dios sanaron. Es el tiempo. Hay cosas que no me gustaron y me hicieron muy mal. Sobre todo porque todos sabían que estaban separados. Y convino más la otra versión. Ella había dicho que estaban separados, él estaba viviendo en otro departamento. Y sentí que fue injusto. Pero ya pasó. Tenemos una hija maravillosa. Una familia ensamblada. A sus hijos los amo, los quiero muchísmo, los cuido, desde mi lugar, lo que puedo, así que ya sanaron”.

Recordemos que la tensión entre ellas había alcanzado un punto cumbre el día en que Pampita ingresó al motorhome de Vicuña y lo encontró con Suárez, con quien en aquel momento grababa la película “El hilo rojo”. Sobre eso, “La China” aclaró en su momento que ella “Estaba en el motorhome con Benjamín recostada con una manta amarilla comiendo una palta. Tenía un jean negro de tiro alto y una musculosa negra, cuando vi a Pampita entrar muy alterada. Ella me agredió física y verbalmente”.