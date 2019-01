Encuestas: los números de Roberto Lavagna, el candidato tapado

El ex ministro tiene buena imagen, pero pocos lo miden aún para la presidencial.

Lo presionan en público y él contesta en privado: tiene ganas, pero duda frente a la polarización absoluta. Clarín contó este fin de semana cómo está el escenario político para una nueva candidatura presidencial de Roberto Lavagna, el ex ministro de Economía que probó sin suerte en 2007. Doce años después, ya con 76 sobre sus hombros, el nombre del dirigente peronista suena como prenda de unidad dentro del partido y, para muchos, puede ser el rival ideal para sacar a Mauricio Macri del poder. ¿Lo será?

Más allá de los movimientos políticos -motorizados por su ex jefe Eduardo Duhalde, sindicalistas como Luis Barrionuevo o hasta el gobernador socialista Miguel Lifschitz-, la duda central de los analistas es la misma que la del involucrado. ¿Atrae la figura de Lavagna tanto como para romper la grieta?

Clarín accedió a cuatro estudios que miden la imagen del ex ministro. ​En general le dan muy bien. Pero casi ninguna de las consultoras lo pone en la palestra de la intención de voto, básicamente porque el economista no dio señales públicas de querer ser. Y ahí puede haber una trampa: Lavagna esperaría ciertas certezas para anotarse, pero difícilmente estas puedan chequearse si antes no se lanza.

Por el momento, estos son sus números.

D'Alessio IROL - Berensztein

Esta firma es una de las que empezó a medir la imagen de Lavagna con mayor anticipación: arrancó en febrero de este año. Y desde entonces estuvo siempre en los principales puestos.

La firma arma el ranking en función de la imagen positiva. En su primera medición, el ex ministro tuvo 47 puntos. En marzo bajó a 45, pero luego repuntó y desde junio no baja de 50. El último dato, recopilado por la consultora a partir de 1.439 casos recolectados durante todo noviembre, Lavagna llegó a 51% y quedó primero entre 30 dirigentes; con 32% de imagen negativa, quedó con un diferencial (positiva menos negativa) a favor de 19 puntos. Ningún otro político logró en este sondeo semejante privilegio.

Cuando se desglosan los números, el economista muestra otra particularidad: tiene buena imagen tanto entre los votantes kirchneristas (56%) como los macristas (47%).

Poliarquía

Es una de las consultoras vinculadas históricamente al macrismo. Y desde hace algunos años viene realizando en los diciembres un particular sondeo entre "lideres de opinión". En esta oportunidad fueron 240 dirigentes, empresarios y periodistas, entre otros integrantes de lo que la firma llama "establishment".

Clarín adelantó días atrás partes de los resultados de esta encuesta en donde se revelaba que para este círculo rojo Cristina Kirchner casi no tendrían chances de ser electa nuevamente como presidenta.

Pero más allá de esta opinión deseo, Poliarquía se metió en la interna del PJ Federal (Alternativa Argentina) para preguntarles a estos integrantes del establishment a quién veían mejor dentro de este espacio para liderarlo: Lavagna ganó con el 32% de las menciones.

Opinaia

Esta consultora, una de las pioneras en hacer sus mediciones online y con buenos pronósticos en las elecciones de 2015 y 2017, también incluye al ex ministro dentro de sus sondeos mensuales y de carácter nacional.

El último fue difundido a fines de noviembre (3.000 casos), y allí Lavagna tuvo una buena performance: a nivel imagen, sólo quedó debajo de la gobernadora María Eugenia Vidal. Con una alerta, como describió este domingo Santiago Fioriti en Clarín. El ex ministro es desconocido por muchos jóvenes. En este caso, mostró 24% de nivel de desconocimiento.

Claro que cuando se despeja esa variable, combina 47% de opiniones a favor y 53% en contra.

CIGP

La Consultora de Imagen y Gestión Política es una firma chica, que viene midiendo mensualmente y también hace pronósticos electorales. En este caso, es una de las pocas que puso a Lavagna en la paleta de candidatos.

A fines de noviembre hizo un relevamiento de 1.200 casos en el área metropolitana de Buenos Aires y las principales ciudades del país. Y Lavagna obtuvo un doble buen resultado.

Por un lado, cuando se preguntó a la gente sobre quién sería el mejor candidato del peronismo no kirchnerista, el ex ministro lideró con el 29,5%, relegando, entre otros, a los dos dirigentes ya lanzados: Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey.

Y por el otro, cuando lo midieron en fórmula con Massa de vice en un balotaje contra Macri-Carolina Stanley, la dupla peronista aparece ganando cómoda.

Con información de www.clarin.com sobre una nota de Eduardo Paladini