LOS RAFAELINOS DESTACADOS DEL 2018

Germán Brunassi

Con un acto de valentía, amor y compromiso, el Dr. Germán Brunassi se convirtió en el ángel del Diputado Eduardo Amadeo, salvándole la vida en una estación en su camino de regreso a Rafaela. Brunassi pasó a ser un símbolo de orgullo e inspiración para todos los rafaelinos.

Marcela Romagnoli

Sunchalense, asentada en Rafaela, la ex Directora Provincial de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género, se retiró de la fuerza luego de 32 años de servicio ininterrumpido y con las máximas distinciones. En la Unidad Regional V, donde trabajó desde comienzos de los 90, se desempeñó en el área de Relaciones Policiales, en la Brigada de Drogas, y en la Comisaría de la Mujer. Fue condecorada con el Sable del Brigadier López, al ser ascendida y alcanzar la última jerarquía policial, como Directora General.

Marcela Romagnoli (segunda de derecha a izquierda) fue condecorada con el Sable del Brigadier, al alcanzar la máxima jerarquía policial.

Mayco Vivas

El forward de Atlético del Rosario, formado en el CRAR, hizo su debut en el seleccionado nacional el pasado 30 de noviembre, poniendo al rugby de Rafaela en lo más alto de la escena nacional. Vivas, de tan solo 20 años, había pasado previamente por las selecciones Juveniles y mayores de la Unión Santafesina. Con los Pumitas obtuvo el Sudamericano en Montevideo en 2016, jugó el Mundial M-20 de 2017 en Georgia y Francia 2018.

Melisa Gretter

Gigante de 1,68 entre Las Gigantes, la base de 25 años le dio un título histórico al basquet nacional con un tiro simple a menos de 3 segundos del final (ovarios) que consagró al seleccionado nacional como campeón de sudamérica y le otorgó el pase al Mundial de España, en donde, como era previsible, Melisa tuvo una brillante actuación.

Farid Suárez





El ciclista rafaelino, que este año formó parte de la delegación nacional en los Juegos Odesur y en el Campeonato Panamericano, se convirtió en el hombre récord del kilómetro en el Campeonato Argentino, superando con un impresionante 1:04.297 la marca de Miguel Clavero que llevaba vigente más de 21 años. De yapa, estuvo en la terna de los premios Olimpia.

Sofía Kloster

Una abonada a la ciclovía local y a los podios nacionales, no deja de romper records. Este año batió las marcas en 20 km, 5,000 y 10.000 metros. Con solo 22 años es una ya una gran realidad del atletismo nacional. De continuar con este ritmo, el destino no es otro que el de los Juegos Olímpicos.

Hanan Asef y Celmira Quiroga

Las chicas del CRAR llegaron para romper viejos paradigmas del club y de la sociedad en general, dando una enorme proyección al rugby femenino local. Este año formaron parte del seleccionado de la Unión Santafesina de Rugby que se consagró sub campeón de la Copa de Oro.

Celmira Quiroga y Hanan Asef (primeras en la fila superior de izquierda a derecha) representaron a la USR en el sub campeonato de la Copa de Oro

Gustavo Alfaro

Con una extensa y exitosa trayectoria en los bancos de primera división, el Lechuga planta cara al hermoso desafío de dirigir a Boca Juniors. Alfaro es conocido por hacer excelentes campañas en clubes donde se hace "lo que se puede con lo que se tiene", y seguramente no decepcionará en un club donde "lo que se quiere se puede". Sin dudas el pase del año para la Rafaela futbolera.

Brenda González

No hay acto de amor más grande que el de levantarse día a día pensando en iluminar el camino de aquellos que más nos necesitan. Así es como despiertan cada mañana Brenda González y los colaboradores del comedor "Pancitas llenas", que funciona en barrio 2 de Abril y alegra el día a más de 150 personas. Aprovechamos la distinción para dejar el contacto: para cualquier donación que puedas realizar llamá al 03492 15223020.







El fantástico mundo

Un elenco conformado por los mejores artistas de la escena local, con una producción de calidad internacional, este musical de Disney "Made in Rafaela" sorprende, embelesa y alegra a chicos y no tan chicos. Un espectáculo que seguramente se re editará y no te podes perder.

Gabriel Santillán

La enciclopedia del fútbol rafaelino, un poeta del micrófono y amante del deporte en general pero sobre todo del buen fútbol. Sin duda uno de los baluartes del plantel de LT28, que logra transmisión a transmisión, programa a programa, plasmar en Radio Rafaela su impronta y jerarquía. Fue uno de los periodistas que le devolvió a LT28 la jerarquía que nunca debió perder y posicionar a la emisora nuevamente en el podio de las más escuchadas de Rafaela y la región

Gerardo Zanoni

Referente indiscutido de la radiofonía local, supo reponerse a los golpes del camino, a las presiones de los poderosos y arrancar de cero en otra casa. Fueron momentos duros al comienzo, pero los frutos ya pudieron recogerse a finales del año pasado y en este 2018 llegar con su programa a liderar ampliamente su franja horaria. Zanoni ha logrado posicionar nuevamente a LT28 en Rafaela y la región, siendo uno de los responsables de ese resurgimiento.

Carlos Quinteros

Sin tapujos, sin pelos en la lengua y con las puertas abiertas de par en par para todas las voces. Radio Power late al compás de Carlos Quinteros y sus preguntas incisivas que logran sacar gotas de sudor hasta al político más avezado.







Luis Castellano

A Castellano se le podrán discutir muchas cosas, pero no su pedigree de político de raza. El Intendente supo navegar en aguas turbulentas, con un concejo netamente opositor, y llegar al puerto electoral sin mayores sobresaltos. Una cintura política envidiable.

Raúl Bonino

A pesar de las dudas que se generaron en un principio en torno a la designación de un opositor en la Presidencia del Concejo Municipal, "Lalo" supo llevar correctamente el cargo y priorizar la institucionalidad por sobre sus apetencias políticas.

Lisandro Mársico

Efusivo, apasionado, eléctrico, Lisandro Mársico sacude los momentos de quietud en el Concejo Municipal y siempre ha sabido mantener sus valores y los ideales de la Democracia y el Republicanismo.

Claudia Clivati

Siendo empleada de la Municipalidad, tuvo la valentía de denunciar a un "amigo del poder", demostrando que el compromiso con la causa de la mujer está siempre presente. Valiente como pocas, Claudia Clivatti un verdadero ejemplo a seguir







Rafaelinos por la Vida

Independientemente del tenor y contenido del proyecto presentado, Rafaelinos por la Vida logró poner en marcha el sistema de iniciativa popular, un instrumento democrático de gran valor y poco conocido por la ciudadanía rafaelina.