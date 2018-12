2018, el año en el que la oposición en el Concejo faltó a la cita

Cuando el año pasado Viotti le propinó una terrible paliza al desteñido peronismo que nos viene gobernando desde hace casi 30 años, las ilusiones de un nuevo tiempo se multiplicaron.

Quienes desde hace mucho tiempo venimos criticando a un peronismo que maneja la ciudad como "patrones de estancia" sin importarles los reales problemas de la gente y privilegiando las cuestiones personales y partidarias, vimos en el triunfo de Viotti y compañía la posibilidad concreta que el verdadero cambio llegue a Rafaela.

Quién esto escribo puede decir con pruebas mediante, que a los pocos días de ese triunfo y al observar las ansias de poder, cuando muchos aun no habían asumido, que las ilusiones de un cambio real, concreto y serio se esfumarían lentamente a medida que pase el año.

Lamentablemente no me equivoque, las apetencias personales y el egoísmo primó sobre los verdaderos intereses de los Rafaelinos, la oposición lamentablemente no tomó real dimensión del papel que le tocó jugar y salvo las excepciones de Lisandro Mársico que nunca se apartó de sus principios, demostrando por sobre todo capacidad y Raúl Bonino que realmente honró el cargo que le tocó cubrir, el resto no le aportó nada al Concejo y a la Ciudadanía.

Las luchas de poder fueron el denominador común y las fotos de ocasión no son más que eso, inclusive son el ejemplo mismo de lo que los ciudadanos repudian, es la vieja política, la que ya nadie quiere, la que llega a la misma para solucionar sus problemas y no los de la gente.

La última cesión del año, aprobando un presupuesto sobre la hora, cuando lo disponían tres meses atrás y la votación en contra en el proyecto de Rafaelinos por la Vida, argumentando falta de tiempo para haberlo estudiado, es el más fiel reflejo de lo que fue esta oposición flaca y sin ideas.

2019 es un año electoral, vamos a tener la posibilidad de elegir nuevo intendente y cinco nuevos concejales, ojalá la elección sea a conciencia, que nadie nos venda envases vacíos. Rafaela se lo merece.