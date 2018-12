Un Concejo lento y perezoso

Tras casi tres meses de tener en manos el Proyecto de Ordenanza sin haber efectuado un análisis a fondo en comisión, el Concejo Municipal aprobó el Presupuesto Municipal 2019 que asciende a 1.630.033.765 pesos. Esta es la primera vez que el cuerpo legislativo, dominado por los bloques de la oposición, no le solicitó al Ejecutivo instancias previas de reunión para tratar en detalle el presupuesto. Apenas envió unas pocas preguntas por correo electrónico el sábado pasado por la tarde, aunque varias de ellas no hacían alusión específicamente al tema del presupuesto.

Sin sorpresas, ediles de distintas bancadas transcurrieron la sesión con cruces de distinto calibre. Un clásico de todos los tiempos. De todos modos, la escasa dedicación de los legisladores al Presupuesto permite suponer la poca importancia que le otorgan a esta herramienta fundamental para administrar los recursos de los rafaelinos, sobre todo en tiempos económicos complejos. Y que además incluye el presupuesto para el pago de las dietas de los concejales.

Durante la sesión, que se inició a las 9, uno de los puntos que generó mayor controversia fue el artículo Nº 4 que hace mención a la cantidad de empleados municipales que se pasarán a planta permanente. La concejal Evangelina Garrappa solicitó elevar el número de 1.140 cargos a 1.200, sumando un total de 60 nuevos puestos.

En defensa de este punto, el edil Jorge Muriel expresó: “En función de la reunión que tuvimos con la gente del SEOM donde se genera la necesidad de tener este cupo para darle al Ejecutivo las herramientas para que muchos contratados puedan pasar a planta permanente y por estar por debajo de la media de municipios por la cantidad personal, es que justifico plenamente este pase a planta permanente de estos 60 empleados que solicitó la concejal Evangelina Garrappa”.

Sin embargo, este reconocimiento esperado por los empleados municipales, fue rechazado tanto por los concejales de la oposición, Lisandro Mársico y Hugo Menossi, por lo que los empleados municipales tendrán 60 lugares menos de pase a planta permanente. Esta negativa también fue apoyada por el resto: Leonardo Viotti, Alejandra Sagardoy, Marta Pascual y Carina Visintini, lo que ya anticipa una fuerte crítica desde el gremio que representa a los municipales y que lidera Darío Cocco.

Chicanas políticas repetidas mil veces volvieron a condimentar la reunión parlamentaria. En este caso, Menossi volvió a citar la corrupción del gobierno kirchnerista para justificar la devaluación llevada a cabo por el actual gobierno nacional y la crisis económica.

Otro de los aspectos debatidos fue el artículo Nº 6 que fue modificado de modo tal que de ahora en adelante las partidas presupuestarias que superen 500 mil pesos deberán ser aprobadas por el Concejo Municipal. Inicialmente, el Ejecutivo pretendía que esa cifra sea 1 millón de pesos, pero la oposición insistió en bajar a 500 mil, lo que finalmente ocurrió.

"Con la redacción del proyecto como vino del Departamento Ejecutivo Municipal, nos estaban recortando facultades naturales de control, ya que se procedía a comunicar al Concejo la modificación o restructuración de partidas, a partir de $ 1.000.000, cuando actualmente también deben pedir autorización y por un monto menor de $ 500.000. Mientras el Concejo conserva la facultad de autorizar la transferencia de dinero de un área a otra, se puede ejercer un contralor, sobre los dineros públicos, si solo lo comunican la modificación, quedamos a merced de decisiones que muchas veces pueden ser no convenientes", explicó Mársico al respecto.

Fuente: Diario La Opinión