Los motivos de la salida de Iguacel, el funcionario al que apodaban "crazy horse" en el gabinete

Desde el primer día en que llegó al entonces Ministerio de Energía en lugar de Juan José Aranguren, el ahora renunciado Javier Iguacel no tuvo jamás una buena relación con el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne e incluso cosechó algunos encontronazos con el presidente Mauricio Macri, quien en una muestra por darle mayor poder en el Gobierno a su alter ego, el jefe de Gabinete Marcos Peña, ahora designó en reemplazo del saliente secretario de Energía a Gustavo Lopetegui.

Hacia adentro del Ministerio de Hacienda, Iguacel se ganó el mote de "crazy horse" (caballo loco) por su alto perfil mediático. No sólo ello. En una muestra de desprecio por esta alta exposición pública, Dujovne lo llamaba a Iguacel entre sus allegados como el "Juanjo Aranguren a la menos uno". Es decir: la antítesis del perfil bajo que tenía el ex ministro de Energía.

La jugada de Macri, definida desde su descanso en el Sur, de reemplazar a Iguacel por Lopetegui tiene el doble sentido de empoderar a Peña aún más y mantener el control de Dujovne. Una pequeña muestra de ello: el Presidente encomendó que al foro económico de Davos que se hará en enero al ministro de Hacienda lo acompañe el ministro de Producción Dante Sica. Ningún movimiento está librado al azar en el mundo macrista aunque hacia afuera lo parezca.

"Iguacel ya no tenía poder interno ni externo", graficó a Infobae un secretario de Estado que conoce de cerca los pasillos de Hacienda. Esta imagen traduce la idea de que el saliente secretario de Energía ya no contaba con el apoyo interno de Dujovne en la toma de decisiones y en las empresas de energía ya no era visto como un hombre confiable o de llegada directa al Presidente.



Hubo al menos dos traspiés relevantes en los que Iguacel últimamente se topó con el ministro de Hacienda y con el propio Macri. Uno de ellos fue el planteo de un esquema tarifario más gradualista. El saliente secretario de Energía no quería anunciar todos los aumentos de gas y luz ahora, sino esperar a abril, una idea que colisionó con la de Dujovne, mas pragmático.

El otro punto en discusión fue el del proyecto de energía nuclear para la construcción de una central nuclear con China. Dujovne había presentado un paper interno en el que le mostró a Macri que la energía renovable o del crudo era mucho menos costosa que la energía nuclear y que endeudarse por 9.000 millones de dólares con China no era conveniente ahora. Iguacel, avalado por el subsecretario de Energía Nuclear Julián Gadano, opinaba lo contrario. El resultado a la vista fue una victoria de Dujovne: Macri le anunció a Xi Jinping la postergación de ese proyecto para el 2022.

Por otra parte, un allegado a Dujovne explicó que la decisión de Macri de sacar a Iguacel de Energía es que quería allí a un hombre más técnico que político. De hecho, la supuesta muñeca política de Iguacel no le dio resultado en el peor momento: cuando se ganó el rechazo en pleno de Cambiemos al anunciar un aumento retroactivo del gas que luego tuvo que dar marcha atrás.

Dujovne se cruzó últimamente con Iguacel por la decisión del ex secretario de Energía de importar menos cantidad de gas de Bolivia de lo que estaba pactado en el contrato. También hubo diferencias por los recortes al subsidio del shall gas, una medida requerida por el FMI que impulsó el ministro de Hacienda pero que el saliente funcionario veia como un desaliento al sector.

"Molestaba el estilo mediático y con poca sustancia", admitió un funcionario del primer piso de la Casa Rosada. Los choques últimos con Dujovne llegaron a tal extremo que el ministro de Hacienda ya casi no se hablaba con Iguacel y recurría a subsecretarios para definir temas.

Iguacel tuvo mucha exposición también en Estados Unidos durante el road show que hizo para promocionar Vaca Muerta de la mano del embajador Fernando Oris de Roa. Pero los amigos petroleros de Aranguren en Dallas se quejaban por la excesiva exposición mediática que tenía el secretario de Energía y la poca llegada a Macri. Es decir, venía más de lo que era, para los empresarios del sector.

Pocos meses después de su llegada al poder, la decisión de Macri de reducir de Ministerio a Secretaría el área de Energía parecía que iba a aplacar los ánimos mediáticos de Iguacel. Pero nada de ello ocurrió. Incluso en esta semana se ensayó desde la Jefatura de Gabinete una suerte de estrategia para rodear a Iguacel con funcionarios cercanos a Peña. Pero el propio Iguacel no aceptó el convite ya que percibía un recorte absoluto de su poder.

La llegada de Lopetegui a Energía implicará un cambio sustancial en el manejo de la política de tarifas y proyecciones para Vaca Muerta. Se trata de un "soldado" de Macri y de Marcos Peña, lo que en definitiva implica que Dujovne seguirá sin tener mayor injerencia en un área que el Presidente considera altamente sensible.

Con información de www.infobae.com