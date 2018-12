Castellano no supo ni quiso hacer nada por la seguridad

Termina un año muy duro para todos los argentinos, un año en el que los problemas económicos estuvieron en primer plano y en el que el gobierno de Mauricio Macri no pudo enderezar.

Argentina vive una problemática económica y laboral muy grave, y lo peor de todo es que no se vislumbra un cambio para 2019.

En ese contexto Rafaela no fue la excepción, ya no somos la "isla" que por años nos distinguió no sólo en la Provincia, si no en la República.

A toda la problemática nacional, hay que sumarle la grave crisis en materia de seguridad que vivimos en Rafaela, crisis que es responsabilidad del gobierno de la provincia, pero que el Intendente Castellano no supo ni quiso solucionar con las herramientas con las que cuenta desde la Municipalidad, que son muchas.

La seguridad, o mejor dicho, la inseguridad que día a día vivimos, es la gran asignatura pendiente de Luis Castellano, y lamentablemente no creo que el 2019 sea un año en donde el Intendente pueda encontrar las soluciones que los rafaelinos necesitamos.

2019 va a ser un año político, Castellano tiene muchos intereses en juego. Van a ser 8 años de gestión, demasiado tiempo para seguir buscando soluciones que difícilmente lleguen.

Lo positivo es que el año entrante va a ser un año en el que vamos a tener la posibilidad de elegir un nuevo Intendente que rija los destinos de la ciudad. Seguramente va a venir gente nueva, con nuevas ideas, con ganas de hacer las cosas bien y por sobre todo sin compromisos previos.

Aire fresco es lo que Rafaela necesita, ¡¡¡FELIZ AÑO NUEVO RAFAELA!!!