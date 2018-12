MARSICO: La transparencia en las cuentas públicas no basta con declamarla hay que practicarla”

En la última sesión ordinaria del año 2018, el Concejo Municipal aprobó el la Ordenanza de Presupuesto 2019.

Si bien, él Cuerpo aprobó la norma en general, cuando sobrevino el tratamiento en particular, el artículo 6to. fue reemplazado, por el propuesto por los concejales opositores.

Con la redacción del proyecto como vino del Departamento Ejecutivo Municipal, nos estaban recortando facultades naturales de control, ya que se procedía a comunicar al Concejo la modificación o restructuración de partidas, a partir de $ 1.000.000, cuando actualmente también deben pedir autorización y por un monto menor de $ 500.000.

Mientras el Concejo conserva la facultad de autorizar la transferencia de dinero de un área a otra, se puede ejercer un contralor, sobre los dineros públicos, si solo lo comunican la modificación, quedamos a merced de decisiones que muchas veces pueden ser no convenientes, como ya ha sucedido cuando se pretendió transferir de otras áreas, a la Secretaría de Desarrollo Social casi $ 8.500.000 y todavía éste sector, no había gastado ni siquiera el 50% del dinero presupuestado al 28 de agosto del cte. año, situación que al ser detectada por los Concejales opositores, fue denunciada y ese pedido nunca más fue formulado, quedando al descubierto una maniobra que para nada se condice con criterios claros en la disposición de los fondos públicos.

Es común escuchar en boca de los funcionarios municipales, palabras y expresiones: como “transparencia y queremos que nos controles y auditen”, pero para que eso sea posible se deben brindar las herramientas necesarias y no basta solo con declamaciones, se deben establecer parámetros para gestionar los dineros públicos que no se observan en la Ordenanza de Presupuesto que fue presentada por el Departamento Ejecutivo Municipal y por eso la importancia de una oposición, que si bien no deja de brindar las condiciones de gobernabilidad que corresponden, tampoco puede ver recortada sus facultades naturales de contralor, por tal motivo propusimos que el Artículo 6to. de la Ordenanza de Presupuesto quede como está redactado en la actual norma.