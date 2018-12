Castellano: "No voy a vetar la ordenanza y me voy a reunir con la Asamblea Feminista"

"Fue una iniciativa popular. Si no lo recuerdo mal, es la primera que surge de esta forma. Eso tiene un valor democrático para la ciudad, más allá del tema, buenísimo. Desde ese punto de vista y habiendo salido aprobada del Concejo, jamás vetaría una iniciativa popular". Con esta frase, el intendente Luis Castellano anticipó que no vetaría la ordenanza que aprobara el Concejo Municipal en una sesión extraordinaria la semana pasada, que propone la “protección integral de la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad y del niño por nacer”.

"Ese es un posicionamiento político", dijo Castellano, quien agregó: "por otro lado, por un posicionamiento con lo que pienso sobre el tema: tampoco la vetaría".

El mandatario local -quien realizó estas declaraciones en "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz)- también marcó una distancia con el Concejo Municipal: "creo que el proceso no fue el adecuado. Creo que pudiera haber salido algo mucho mejor, con un proceso de diálogo mucho más maduro, votado con menos rapidez".

"Yo no estuve al tanto del debate. El Ejecutivo no estuvo al tanto del debate y somos quienes vamos a implementar la norma", se quejó.

"Ahora me voy a reunir con los iniciadores de la ordenanza y vamos a ver cómo la vamos a llevar adelante a la ordenanza. La vamos a llevar adelante a la ordenanza", sentenció. "Pero me hubiera gustado ser más partícipe. Me hubiera gustado haber estado en los procesos de discusión y de elaboración. En definitiva, somos el Ejecutivo los que vamos a implementarla y no estuvo la voz del Ejecutivo. Esa parte, a mí no me gustó".

Consultado sobre si va a hablar con la Asamblea Feminista -que ha solicitado la ordenanza y el acta de la sesión extraordinaria al Concejo Municipal-, aseguró que sí lo hará. "Me han pedido una reunión. Voy a atender a las dos partes, como se debe. Yo soy el Intendente de la ciudad y debo escuchar a todos. Tengo que escuchar los planteos también de ellas, porque es lógico hacerlo".

"Más allá de que la ordenanza siga su curso, nosotros tenemos que encontrar caminos para defender los derechos de la mujer. Al margen de esto, que es particularmente el tema del niño y la mujer y la posibilidad o no de hacer un aborto- creo que hay un camino que está recorriendo la mujer en el mundo, en el país y lógicamente en Rafaela, que tiene que necesita tener un vínculo con el Estado mucho más fuerte. Necesariamente tenemos que encontrar canales para que los derechos que muchas veces son vulnerados, puedan ser atendidos, escuchados y ayudados en los momentos más complejos", añadió.

EL ASPECTO TECNICO

El fiscal municipal, Daniel Galloppo -también en declaraciones a "Algo dirán"- indicó que para que entre en vigencia esta o cualquier otra norma, no solamente tiene que estar aprobada, sino también publicada en el Boletín Oficial del Municipio. "Son los dos requisitos para que entre en vigencia", indicó.

¿Toda ordenanza requiere de una reglamentación? "Hay contenidos de normas legales que ya de por sí es operativo y otras que requieren de una reglamentación por parte del Ejecutivo. Por lo general, las normas determinan que el Ejecutivo haga eso para que se vuelvan operativas. Incluso, ponen plazos de vigencia. Puede ser de su aprobación, de su promulgación o de su publicación, depende cómo sea el texto".

La ordenanza que se votó el pasado miércoles, implica crear una Oficina Municipal para la atención de la mujer embarazada. "En algunos casos, hay que generar estructura, generar algún movimiento administrativo interno para llevarla adelante", dijo Galloppo, en términos generales.

"Yo dependo del Intendente. Mi obligación es un control de legalidad de la norma, para sugerir. Mis dictámenes no son vinculantes, no son obligatorios. Por supuesto que no siempre es blanco o negro: hay grises, opiniones controvertidas, como en el caso de esta ordenanza, sobre qué postura se toma sobre una ordenanza. Más allá de lo que pueda determinar, existe la posibilidad de que cualquier ciudadano entienda que puede plantear ante la Justicia la ilegalidad de la ordenanza. No son temas claros: hay posturas, tomas de posición. Son temas de debate, de análisis de fondo, prioridad de normas nacionales ante la autonomía de las provincias para regular diferentes aspectos. Es la Justicia la que, en sus distintos niveles, va a determinar si una norma es o no constitucional frente a la regulación. En este caso puede ocurrir", dijo Galloppo.

