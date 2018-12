Santa Fe: Filmaron a dos policías mientras tenían sexo en un patrullero

Dos policías de Santa Fe fueron filmados mientras tenían relaciones sexuales dentro del patrullero. Ocurrió a plena luz del día y en horario de servicio. El video que registra el encuentro se viralizó a través de las redes sociales y las autoridades provinciales resolvieron abrir un sumario y desafectar a los agentes.



"Frente a los efectivos que cometen este tipo de actos que no son apropiados para la función policial, vamos a actuar con severidad para dar un mensaje muy claro", dijo el ministro de Seguridad de Santa Fe Maximiliano Pullaro, quien detalló que los policías pertenecen Unidad Regional I y que estaban en servicio cuando se grabaron las imágenes.

"Si queremos tener la mejor policía de la República Argentina, no alcanza sólo con que el gobierno ponga los recursos que tiene que poner, sino que además tenemos que ser estrictos con quienes se corren de la línea que marcamos", agregó en diálogo con Aire de Santa Fe.

En el mismo sentido se había expresado el secretario de Control de Fuerzas de Seguridad provincial, David Reniero, quien enfatizó: "Nosotros no queremos este tipo de agentes en la fuerza".



Reniero anticipó que también investigarán a la persona encargada de controlar la ubicación del patrullero durante el horario de trabajo de los efectivos.

Uno de los policías desafectados se defendió de las acusaciones por medio de un audio de WhatsApp que también tomó estado público. "Les voy aclarando que dejen de hacer puterío. Me costó el pase a disponibilidad pero bueno, no me engancharon robando", justificó.







