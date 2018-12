Michael Bublé reveló que, en su primera cita, Luisana Lopilato creyó que era gay

Hace diez años, Luisana Lopilato y Michael Bublé empezaban una maravillosa historia de amor que terminó, tres años después, en un casamiento de ensueños. Más tarde, llegaron sus tres hijos: Noah, Eliás y Vida. Sin embargo, aunque el tiempo paso en un abrir y cerrar de ojos, el cantante canadiense aún se acuerda de ese primer encuentro con la actriz argentina.

En diálogo con El Hormiguero 3.0, Bublé contó que, en un primer momento, pensó que Luisana tenía novio, mientras ella estaba segura que Michael era gay. “Luisana estaba con una amigo muy bello, una estrella de cine, yo pensé que estaban juntos, que eran pareja, así que no quise ser rudo y empecé a hablar con él”, recordó el cantante.

Me pareció muy agradable, intenté averiguar si eran pareja o no. Luego me emborraché y finalmente tomé coraje y le dije: ‘tu novia es muy linda’ y él me dijo: ‘no, no es mi novia, ella gusta de vos’ y pensé: ‘bueno, tengo una oportunidad’ pero como yo había estado hablando con él toda la noche, Luisana estaba hablando por teléfono con su madre y le decía: ‘he venido a conocer a Michael Bublé, pero es súper gay’”, reveló Bublé.



Más allá de las confusiones, Michael cayó rendido a los pies de Luisana. “Era la chica más linda que había visto en mi vida, estaba enamorado, desde el primer momento me dejó enamorado, y sigo enamorado. Pienso que cuando entro a algún lugar con mi mujer la gente, o sabe que soy famoso, o piensa que soy rico, porque sino no entienden cómo una mujer así está con un hombre como yo”, explicó el cantante.