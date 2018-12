¿Despechada? El ataque de la ex novia de Anuel AA en las redes sociales

La exnovia del cantante Anuel AA lo atacó en redes sociales tras que el artista del género urbano escribiera un mensaje de cómo ha cambiado su vida en un año.



El intérprete de “Quiere beber” publicó además una fotografía con su novia Karol G en la que se les ve muy felices.

“Pero es que ninguna se te para al lado. Lo más importante en la vida es la familia, valoren a sus familias y a sus seres queridos que son los únicos que te van amar contra viento y marea, no importa lo que te pase”, expresó el cantante de Trap en su cuenta de Instagram.

Agregó: “Valoren a las personas que Dios pone en su vida, que la lealtad también los hace familia”.

La joven que contestó en la red social y atacó al famoso aún no ha sido identificado su nombre, pero ha comentado varias fotografías del trapero.

En su comentario, la mujer le reclama que ella fue la única que estuvo con Anuel AA en sus tiempos difíciles y que además la sigue buscando a pesar de su relación con la reguetonera colombiana.

“Se te olvidó decir lo que mucha gente se pregunta… Que yo fui la única que estuvo contigo todo este tiempo que estuviste encerrado, que esas mismas cosas que le dices a Karol G me las decías a mí, que todavía tienes el descaro de seguir buscándome mientras publicas ser feliz con otra.

Que dices ser real y la realidad es que eres una persona bien falsa y mal agradecida, porque desde que tu entraste preso la única que estuvo para escucharte fui yo y de un momento a otro echaste todo a la basura por un pal (par) de tetas operadas. Y a mi no me importa lo que tú hagas, pero me molesta cómo te portaste con quien siempre estuvo para ti mientras todos se olvidaron de ti, me cansé de guardar silencio y ver cómo te burlas de las personas”.

Hasta el momento, Anuel no se ha pronunciado sobre los mensajes. El trapero estuvo preso por más de un año, luego que lo acusaran de robo y de posesión ilegal de armas.