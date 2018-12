La deuda externa total aumentó u$s 37.470 millones en un año

Alcanzó los u$s 254.980 millones, un 17,2% más que en el mismo período de 2017.

La deuda externa total aumentó durante el tercer trimestre de 2018 u$s 37.559 millones (+17,2%) hasta los u$s 254.980 millones, respecto a igual período de 2017, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



Por su parte, el saldo de la balanza de pagos durante el tercer trimestre cerró con un déficit de u$s 7.591 millones, por debajo de la pérdida de u$s 8.266 millones registrada en igual período de 2018, indicó el ente oficial.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró a mediados de noviembre que "Argentina, entre este año y el próximo, hará un ajuste fiscal de casi 3 puntos del PBI" y "el déficit en la cuenta corriente de la Balanza de pagos va a caer de 5 a 1,5 puntos del PBI, un ajuste externo de casi 3,5 puntos".

A pesar de la crisis que se reflejó en un brusco aumento del tipo de cambio "y más allá de haber recurrido a impuestos transitorios, es muy importante que no recurrimos a controles de capitales, cepos, confiscaciones ni represión financiera", dijo Dujovne durante el acto de conmemoración del 50 aniversario de la creación de la Comisión Nacional de Valores.

Entre las múltiples cuentas que reúne la Balanza de Pagos, se encuentra el intercambio comercial, que entre julio y septiembre dejó un déficit de u$s 792 millones, menos de la mitad de los u$s 1.691 millones de igual período del año pasado.

El Indec analizó el saldo por grandes rubros. Se observa para el tercer trimestre de 2018 superávit en productos primarios (PP) de u$s 2.335 millones y en manufacturas de origen agropecuario (MOA) de u$s 5.646 millones.

Por el contrario, se registra déficit tanto en manufacturas de origen industrial (MOI) como en combustibles y energía (CyE) de u$s 7.598 millones y u$s 1.186 millones, respectivamente.

Además, durante el tercer trimestre la cuenta servicios tuvo un rojo de u$s 2.122 millones, u$s 544 millones menor al de igual período del año anterior debido principalmente por la disminución interanual del déficit de la cuenta del turismo.

Los principales saldos negativos correspondieron a viajes, transporte (principalmente fletes marítimos y pasajeros aéreos) y cargos por el uso de la propiedad intelectual (CUPI), siendo u$s 886 millones, u$s 861 millones y u$s 454 millones, respectivamente.

Por el contrario, hubo saldos positivos en otros servicios empresariales por u$s 193 millones, principalmente por servicios profesionales de consultoría y de administración de empresas.

Le siguieron los servicios de telecomunicaciones, informática e información por u$s 113 millones, destacándose los servicios informáticos.

Con información de www.ambito.com