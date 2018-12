Daniel Cabral Ponce: "Viotti, Bonino, Menossi o Muriel, no pueden ganarle a Castellano"

"La verdad, no veo a nadie, salvo Carlos Zimerman con posibilidades de ganarle a Castellano. Tanto Viotti, como Bonino o Menossi tuvieron la posibilidad de "marcarle la cancha" y no lo hicieron, perdieron un año hermoso en donde la oposición tuvo mayoría, sin embargo Castellano los manejó a ellos. Rafaela necesita una persona que no le tiemble el pulso, que tenga espaldas para las críticas destructivas y que se imponga por sus ideas, sus convicciones y por carisma, esa persona es Carlos Zimerman y con seguridad va a ser el próximo intendente de Rafaela", estas fueron las primeras declaraciones de Daniel Cabral Ponce cuando le preguntamos su opinión de cara a las próximas elecciones de Junio próximo.

"Recuperemos Rafaela es un movimiento vecinalista, hoy tenemos unas encuestas que nos sorprenden a nosotros mismos, ya habrá tiempo para decidirse, no descartemos ir solos, que el partido sea "Recuperemos Rafeala. Por ahora lo que sabemos es que Carlos Zimerman seguramente va a ser el próximo intendente de Rafaela en 2019, lo demás, es todo negociable".

¿Usted, Cabral Ponce, que rol juega en "Recuperemos Rafaela"?

Desde hace un tiempo estoy en el armado de los equipos, pero aspiro a ser Concejal, tengo el respaldo de Carlos y el de Landriel. Estamos trabajando muy duro, con muchas ganas, no paramos un minuto y cada día sumamos más gente. Hoy el espacio ya cuenta con más de cien personas que trabajan activamente. Sin lugar a dudas somos la opción que le va a dar a Rafaela lo que Castellano no puede o no quiere, y lo que Bonino, Viotti y Menossi no supieron.

Tener mayoría en el Concejo y no poder sacar la ordenanza para que la pirotecnia se prohíba es inconcebible, me da de pensar, que queres que te diga.

¿ Tiene algún tema en particular que piensa tomar como "caballito de batalla" si llega a Concejal?

Solucionar el tema del tránsito, terminar con los accidentes que causan muertes evitables en Rafaela, semaforizar la ciudad en las esquinas en donde más accidentes se producen, controlar en la periferia que es donde más siniestros hay, hacer de Rafaela una ciudad para poder transitar y no padecer.

¿ Saben si van a participar de la interna de Cambiemos o hay posibilidades de jugar en alguna otra?

