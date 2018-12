Arde Cambiemos en Córdoba: la UCR exige la interna y el Gobierno quiere un candidato de consenso

Arde la interna en Cambiemos en Córdoba, un distrito clave para que Mauricio Macri se impusiera en la elección presidencial de 2015 y que curiosamente en este tranquilo cierre de un duro año le trae más de un dolor de cabeza.

Sucede que Ramón Mestre, Mario Negri, por el radicalismo; Héctor Baldassi (PRO) y Luis Juez (Frente Cívico), los cuatro aspirantes a competir contra el gobernador peronista Juan Schiaretti, amigo del Presidente, no se ponen de acuerdo y en las últimas horas el radicalismo instó a la Casa Rosada a que fije antes del inicio de la feria judicial las condiciones en las que se dirimirán las candidaturas.

A través de una resolución, con fecha de este jueves, el Comité Central de la Unión Cívica Radical Córdoba recordó que "se ha vencido el plazo previsto" en el acuerdo firmado por los presidentes de los partidos que integran Cambiemos y que todavía no se han acordado "las pautas y la constitución de la Alianza".

En ese sentido, decidió "instar a los partidos que pretenden integrar a la Coalición electoral 'Cambiemos' a suscribir y presentar ante la autoridad judicial electoral competente todos los instrumentos y documentos necesarios para el reconocimiento de la misma antes de la finalización del año judicial, esto es el día 29 de diciembre".

Fue una respuesta del sector del radicalismo que impulsa la candidatura de Mestre a la dilación del Gobierno para garantizar la interna. Es que si bien, en una reunión que semanas atrás se realizó en la Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, dejó abierta la posibilidad en caso de que no se alcanzara un consenso entre los candidatos de Cambiemos; en Córdoba no desconocen que, de no haber acuerdo, la intención del macrismo es que en segunda instancia se defina con las encuestas en la mano y "que vaya el que más mide".

"Una interna es muy riesgosa porque el Gringo la puede operar", señalan en el Gobierno.

La movida de Mestre no cayó nada bien en Balcarce 50. Acaso por ese motivo, Negri, jefe del interbloque de Cambiemos en Diputados, también hizo saber que no compartía los modos de su correligionario.

"Todo lo que hagamos para provocar mal clima afuera, no contribuye. Tenemos que procurar limar asperezas y juntar todas las voluntades", dijo ante sus íntimos. De todos modos, Negri no teme ante la estructura partidaria más aceitada de Mestre y está decidido a plantarse en una interna partidaria, que podría realizarse a fin de febrero. Pero prefiere "que se haga en marzo". "Sería una locura hacerla cuando la gente está de vacaciones", repiten en su entorno.

Negri exploró un canal de negociación con Baldassi, el ex árbitro de fútbol que según sus asesores mantiene "una luz de esperanza por las encuestas y por el cariño que recibe en la calle" pero que sabe que su suerte en una interna abierta pero no obligatoria son más remotas.

"El radicalismo tiene 100 años de historia en Córdoba, toda una estructura partidaria que el PRO todavía no tiene. Sabemos que si fuera una PASO habría más chances, pero La Coneja va a ser lo que le diga Marcos y lo que sea mejor para Cambiemos", afirman cerca del ex árbitro.

El radical Negri también buscó tender puentes con Luis Juez, quien dijo a Clarín que confía en sus chances para ser candidato a gobernador pero que tampoco ve con malos ojos jugar en la Ciudad capital, que ya gobernó entre 2003 y 2007, "si le sirve al equipo de Cambiemos". "Hoy no hay encuesta que diga que en la Capital no soy el que más mido. Si yo soy candidato a intendente, la ventaja a Schiaretti se le podría complicar", expuso Juez ante este Clarín.

Juez también se diferenció de la resolución que emitió el mestrismo. Pero también reclama: "Queremos reglas de juego claras. Si no hay internas y hay encuestas, perfecto. Pero queremos que digan qué se va a preguntar, cómo se va a preguntar, el tamaño de la muestra y cuántas consultoras se van a contratar. No vamos a aceptar caprichos de nadie porque sabemos lo que medimos", indicó. El tiempo apremia a Cambiemos: Schiaretti leyó rápido las diferencias internas y adelantó la elección para el 12 de mayo.

Con información de www.clarin.com sobre una nota de Ignacio Ortelli