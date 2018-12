Patricia Bullrich: “No creo que el papa Francisco haya opinado del protocolo de seguridad, no me dí por aludida”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió este jueves a las palabras del papa Francisco sobre el abuso de la fuerza policial y defendió el nuevo protocolo de uso de armas de fuego que se dicto para las fuerzas federales. "No me di por aludida", dijo.

En diálogo con radio La Red, la funcionaria de Macri fue tajante: "No creo que el papa Francisco haya opinado del protocolo de seguridad, no creo que esté enterado del protocolo de seguridad​.

"Yo no creo que el papa Francisco haya hablado del protocolo de Argentina para las fuerzas de seguridad. No me di por aludida ni tampoco el Gobierno", reforzó la ministra.

¿Qué había dicho el Papa? El 17 de diciembre pasado, tras reunirse con miembros de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, afirmó: "Todo uso de fuerza letal que no sea estrictamente necesario para este fin solo puede ser reputado como una ejecución ilegal, un crimen de Estado".

"El papa estaba hablando de un Congreso donde se debatía si había pena de muerte en el mundo, en Argentina no tenemos pena de muerte, estaba hablando en otro nivel, no podemos relacionarlo con una norma constitucional", marcó Bullrich.

La ministra también se refirió a las palabras del jefe de la Policía, Néstor Roncaglia, quien dijo que no iba a "salir a matar" a nadie con esta nueva reglamentación.

"Este protocolo defiende la vida de las personas, de los policías y de la ciudadanía y muchas veces para defender la vida se necesitan armas de fuego", acotó.

También rechazó cualquier tipo de comparación con Jair Bolsonaro y su línea de mano dura: "El Gobierno de Macri está cumpliendo 3 años, Jair Bolsonaro recién empieza".

"Nosotros dijimos en campaña que íbamos a salir del modelo zaffaroniano de la seguridad y lo estamos haciendo. Me parece una simplificación compararnos con Bolsonaro", siguió.

