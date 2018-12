Netflix sorprendió a sus usuarios con un enigmático que los puso a prueba.

Si te considerás realmente un fanático de la plataforma… ¿Podés adivinar las 12 series y películas que representan estos emojis?

Ene: The End Of the fucking world

Feb: Altered Carbon

Mar: Annihilation

Abr: La casa de papel

May: Luis Miguel

Jun: Sense 8

Jul: Orange is the New black

Ago: La casa de las flores

Sep: El stand de los besos

Oct: Sabrina

Nov: Narcos México

Diciembre: Crónicas de Navidad