Murió “Choly” Berreteaga, una de las primeras en cocinar en televisión

Este miércoles por la mañana confirmaron la muerte de “Choly” Berreteaga, la reconocida cocinera nació en Galicia, España, pero que en sus 50 años de carrera logró deleitar a los argentinos con sus platos más exquisitos.



El nombre real de “Choly” era María Esther Brañeiro, mientras que su apellido artístico le fue otorgado por su marido, que era vasco. Una de las pioneras de cocinar en la pantalla chica falleció a los 91 años, luego de pasar el úiltimo tiempo bajo un delicado estado de salud

"En diciembre del 2014 tuve un síncope y tuve que parar un poco mi ritmo de trabajo.Estaba comprando con mi hija los regalos de navidad, era el 23 de diciembre y estábamos en un shopping. De pronto me sentí cansada y le dije: ‘me voy a sentar un poco porque no me siento bien’ y luego no me acuerdo más”, contó tiempo atrás “Choly” durante una entrevista.

Y en aquel momento, agregó: “Por alguna razón alguien no quiso que me fuera todavía, tengo un marcapasos y trato de tomarme las cosas con más tranquilidad. Son muchos años de trabajo y felices por que hice lo que me gusta“.

“Choly” tuvo su primera experiencia en la TV argentina en 1963, cuando una sobrina le envió una carta a Blanca Cotta para participar del programa “Buenas Tardes, Mucho Gusto”

A raíz de su satisfactoria primera incursión, rápidamente fue incorporada al ciclo de manera permanente al mismo tiempo que trabajaba para hoteles, confiterías y diversos emprendimientos gastronómicos.

En 1986 inició su experiencia en el clásico magazine para la mujer “Utilísima” y una década más tarde, cuando el programa tuvo su señal de cable, la cocinera tuvo su ciclo propio titulado “Cocina fácil”.