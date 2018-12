"Votar a Castellano nuevamente es seguir con la inseguridad"

MS: La seguridad es el tema por excelencia que los Rafaelinos van a poner en la balanza a la hora de votar, ¿Como piensan encarar desde su espacio esa problemática especifica?

CZ: Estamos absolutamente convencidos que la inseguridad que se vive en Rafaela es producto de una pésima decisión política del intendente Castellano, el prefiere discutir con el gobierno provincial y no ayudar en nada a buscar las soluciones para la ciudad.

Tanto a Castellano como a Perotti les convienen que en Rafaela haya inseguridad, de esa manera culpan al Gobernador y todo esto es funcional a Perotti que quiere ser Gobernador de Santa Fe, casi a cualquier precio.

Castellano no tiene autonomía, el tiene que pedirle permiso en todo a Perotti y a Perotti no le conviene que Rafaela sea segura, mientras más robos y hechos de inseguridad tengamos, mejor para sus aspiraciones.

Pero tenga la plena seguridad que la gente lo sabe y lo va a castigar, todos en Rafaela sabemos de los mitos de gente de villas de Buenos Aires y Rosario, a buen entendedor pocas palabras.

MS: ¿ Pero concretamente, que piensa hacer usted de llegar a la intendencia de la ciudad para que Rafaela sea segura?

CZ: Vamos a plagar la ciudad de cámaras de seguridad, los comercios van a tener la obligación de tener cámaras adentro de sus locales y también afuera, eso va a ser obligatorio y soy consciente que va a representar un gasto para el mismo comerciante, pero en este tema no se puede ser gris, hay que tomar las decisiones que haya que tomar, sin importar si ello nos da un voto más o un voto menos.

Las cámaras externas van a estar conectadas a un Centro de Monitoreo serio, no el que está funcionando ahora.

También vamos a poner cámaras de seguridad en la vía pública y por sobre toda las cosas, los ladrones van a saber que "los estamos viendo", vamos a difundir por todos los medios que no va a ser fácil robar y escaparse, habrá muchos ojos que van a estar las 24 horas atentos para ver quién está por cometer un delito, por que ese es otro de los puntos a tener en cuenta, vamos a hacer un protocolo en base a lo que hacen en los aeropuertos y los responsables del Centro de Monitoreo se van a manejar mucho por el análisis de gestos, rostros, actitudes, etc. Cuando el protocolo diga que hay alguien sospechoso , ahí va a estar la GUR y por supuesto que vamos a trabajar codo a codo con la policía, a los ladrones no le va a ser para nada fácil salir a robar, siempre vamos a estar un segundo adelantados y eso ellos lo van a saber, la difusión es uno de los principales armas de disuasión.

MS: Por lo que nos manifiesta, la GUR va a jugar un rol fundamental, ¿Piensa en un cambio al respecto?.

CZ: Los cambios fundamentales van a ser el aumento del número de agentes en un 30 % al actual y la incorporación de al menos 10 automóviles más y 10 motocicletas, también para las cuestiones menores vamos a tener agentes patrullando las calles en bicicletas, eso se hace en muchos países y la misma policía de Santa Fe lo puso en práctica, no es lo mismo tener que vigilar un barrio potencialmente peligroso que alguno de la zona céntrica, los peligros son muy diferentes y para que vamos a utilizar un auto o una moto cuando se puede usar la bicicleta. Hay que hacer una utilización racional de los recursos y para ello hay que trabajar las 24 horas del día y los siete días de la semana, MIS COLABORADORES VAN A SABER QUE SI NO ESTÁN DISPUESTOS A TRABAJAR LAS 24 HORAS DEL DÍA Y LOS SIETE DÍAS DE LA SEMANA, MEJOR NI COMIENCEN A AYUDARME, NO VOY A TOLERAR EXCEPCIONES, QUIÉN QUIERA DEJAR DURANTE CUATRO AÑOS TODO POR LA CIUDAD, BIENVENIDO SEA, SI NO....

MS: Manifestó en reiteradas oportunidades que va a dotar a los agentes de gas pimienta, ¿ eso es posible?

CZ: ABSOLUTAMENTE, que no me venga el gremio a querer decir lo que hay que hacer, ellos están para defender a los trabajadores de arbitrariedades de la patronal, pero no es lo mismo un agente GUR que una maestra jardinera, terminemos con los palos en la rueda y trabajemos para la ciudad y al que no le gusta que no sea GUR, si tenemos que buscar gente de otras ciudades, capacitados, formados y que estén dispuestos a defender los intereses de los Rafaelinos, lo vamos a hacer. Quiero una Rafaela segura, nadie me lo va a impedir.

Todos los agentes GUR aparte de disponer de gas pimienta, van a tener práctica de disciplinas en defensa personal, hay que estar preparados para todo, por supuesto que la disuasión y la presencia policial es la premisa, pero a la GUR se la va a respetar y mucho, la GUR va a ser nuestro aliado principal en contra del delito.

MS: ¿ En cuanto tiempo se pueden implementar estos cambios?

CZ: En 90 días, pero desde el minuto uno le vamos a hacer saber a los delincuentes que el objetivo son ellos y que no les va a resultar fácil salir a robar.

Voy a crear la Secretaría de Seguridad y Justicia que va a estar integrada por Abogados que le van a hacer "marca personal" a fiscales y jueces, no vamos a permitir que un "chorro" entre por una puerta y salga por la otra, si nos tenemos que constituir en parte querellante como colectivamente perjudicados, lo vamos a hacer, pero si un fiscal o juez no aplica correctamente la ley, no sólo que lo vamos a denunciar públicamente, si no que vamos a pedir que se pongan en práctica los mecanismos que la Constitución de la Provincia nos habilita para pedir la remoción de ese fiscal o ese juez que no cumple bien su trabajo. " HACE 32 AÑOS QUE SOY ABOGADO, 32 AÑOS QUE HAGO DERECHO PENAL, A MI NO ME VAN A DECIR COMO SON LAS COSAS, NO TOCO DE OÍDO, LLEVO UNA VIDA VIENDO LAS BARBARIDADES QUE SE COMETEN"

MS: ¿La Municipalidad dispone de los recursos necesarios para afrontar estos gastos?

CZ: Rafaela es una de las ciudades con más baja tasa de morosidad en el pago de impuestos, tenemos empresas que exportan al mundo, fábricas florecientes y un campo que nutre de granos al país entero. Hay que poner el hombro y agudizar el ingenio.

Si una empresa automotriz pretende usar las dársenas frente a la plaza para promocionar sus productos, bien nos puede dar un rodado para la GUR, de lo contrario que hagan publicidad de otra manera. Una presencia todo el día frente a la plaza le permite a esa empresa hacer muchas ventas, un aviso en un diario local a página entera les sale $15.000. Rinde mucho más, yo diría muchísimo más tener la visibilidad que da estar en la plaza. Vamos a tener que ajustar las tuercas, se van a terminar las prebendas, los amiguismos y los favores inexplicables. Vamos a hacer una administración honesta y austera, nadie va a tener coronita, es ahí en donde los recursos van a rendir.

El Intendente Castellano últimamente se dedicó a decir que la intendencia de Rafaela no es para cualquiera, que hay que estar preparado y no se cuantas tonterías más, yo me pregunto: ¿él nació sabiendo?, por favor!! encima el tiene la contra que es empleado de Perotti y eso de por sí es un plus de ineficiencia . "YO LE DIGO A CASTELLANO QUE RAFAELA SE PUEDE ADMINISTRAR MUY BIEN SIENDO HONESTO Y SIN RESPONDER A COMPROMISOS POLÍTICOS"

Para finalizar ZIMERMAN fue contundente: " Tengan la plena seguridad que trabajando las 24 horas del día y con conciencia y en forma seria y con un equipo especializado, en 90 días va a ser la ciudad más segura de la Argentina, sólo hay que tomar la decisión política, decisión que Castellano no está en condiciones de dar, por ello la disyuntiva seguramente va a ser CASTELLANO O SEGURIDAD, nosotros somos la seguridad