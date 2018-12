Ex funcionario y hombre de confianza K es el nuevo arrepentido

Es Juan Manuel Campillo, ex ministro de Hacienda de Santa Cruz y ex titular de la ONCCA. La Justicia cree que conocía los movimientos de dinero ilegal. Está preso desde noviembre.

Juan Manuel Campillo, un ex hombre clave en el círculo de confianza del kirchnerismo que ocupó el Ministerio de Hacienda en Santa Cruz y también la ONCCA, el organismo que distribuía incentivos al sector agropecuario, se convirtió en el nuevo arrepentido en la causa de los Cuadernos de las Coimas.

Campillo había sido detenido el 20 de noviembre luego de que el juez federal Claudio Bonadio le dictara la prisión preventiva. Considerado "el primer valijero K", es viudo de Carlos Di Doménico, modisto que murió en extrañas circunstancias. Quedó involucrado en la causa luego de que Elizabeth Ortiz Municoy, ex esposa del presunto testaferro del fallecido Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner, declarara como arrepentida.

Municoy lo señaló como uno de los hombre que había viajado a los EE.UU. para realizar la venta de los bienes que habían sido adquiridos con fondos de la corrupción luego de que estallara el escándalo de los Panama Papers donde aparecía mencionado Muñoz. Por estas gestiones, según el testimonio de la empresaria, Campillo habría recibido 5 millones de dólares en concepto de comisiones.

Hombre de extrema confianza de Néstor Kirchner, Campillo fue ministro de Hacienda de Santa Cruz durante los años en que se administraron los fondos extra presupuestarios, aquellos que esa provincia recibió por regalías mal liquidadas de la entonces Repsol-YPF.

Según fuentes judiciales, Campillo declaró el viernes pasado ante el fiscal Stornelli como arrepentido luego de cambiar de abogado y aceptar el asesoramiento de un defensor oficial. Ahora, se espera que el juez Bonadio homologue el acuerdo para que se convierta en imputado colaborador.

El testimonio de Campillo es clave porque conocía como pocos los secretos del mundo K. Según fuentes judiciales, su testimonio habría sido revelador.

Para realizar las maniobras delictivas, Campillo viajaba a los EE.UU. junto a su sobrino Gastón. El joven también está detenido y aún no se sabe si piensa declarar como arrepentido.

El martes por la noche, a pocos días de que la Cámara Federal ratificara el procesamiento con prisión preventiva de Cristina Kirchner y de varios de los involucrados en el expediente, Stornelli había confirmado que había nuevos arrepentidos. El fiscal no había revelado los nombres, pero ahora se sabe que Campillo estaba en esa lista. En una entrevista radial el fiscal también había asegurado que "hay propiedades, estancias" detectadas y que ya hay "más de 200 millones de dólares" recuperados.

Gran parte de esos fondos corresponden a la fortuna que amasó Muñoz en complicidad con Campillo. La Justicia detectó que el ex secretario privado de Kirchner tenía fondos por más de US$ 70 millones entre propiedades en los EE.UU. y cuentas off shore.

Tras la declaración de Campillo, Stornelli volvió a pedir el secreto de sumario en el expediente para encarar una serie de medidas de prueba.

La semana pasada la Sala I de la Cámara Federal porteña le dio un respaldo a la investigación. Confirmó los procesamientos y dejó firme el pedido de prisión preventiva contra la ex presidenta por ser la jefa de la asociación ilícita que se dedicaba a recolectar coimas de los empresarios contratistas del estado. En ese mismo fallo, los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi sacaron de la asociación ilícita a la mayoría de los empresario y los procesaron por cohecho.

Pese al fallo de la Cámara, la ex presidenta seguirá en libertad ya que goza de fueros parlamentarios por ser senadora y desde el bloque del PJ ratificaron que no votarán la quita de ese beneficio hasta que haya una sentencia firme.

