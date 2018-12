"Si me entero que con TGS-SACDE hubo corrupción, hago la denuncia, no me importa quién caiga"

Carlos ZIMERMAN candidato a Intendente por RECUPEREMOS RAFAELA, se refirió a la controversia que hoy refleja el Diario Castellanos, en relación al canon que tendrá que pagar la UTE TGS-SACDE, por la obra del Gasoducto Regional Centro II:

" Yo quiero que la Municipalidad reciba dinero para que más obras se puedan hacer, estoy absolutamente convencido que la empresa TGS-SACDE tiene que pagar como cualquier hijo de vecino, también tendría que haberlo pagado las empresas de la obra de la Ruta 34, cosa que desde la Municipalidad no hicieron, seguramente por algún tipo de acuerdo "raro", que perjudicó a los Rafaelinos, pero que se podría remediar de alguna manera, presentación judicial mediante".

"Discrepo con Menossi, creo que corresponde el pago, lo que me preocupa es que si descrepo con Menossi, tangencialmente estoy de acuerdo con MARCOS CORACH, y si estoy de acuerdo con CORACH, algo muy feo hay, sin duda, estar de acuerdo con CORACH de por sí es preocupante."

" Voy a pedir toda la documentación, la voy a estudiar y junto a mi grupo de colaboradores vamos a decidir que hacer, pero desde ya anticipo que si veo o intuyo que pudo existir algún acto de corrupción de por medio, me presento en fiscalía y denuncio a quién tenga que denunciar, sea de Cambiemos, del Pro o de la UCR, no me importa quién caiga, llegue a la política para que las cosas cambien, no para soportar que CORACH pueda hacer una denuncia"

LA NOTA COMPLETA DEL DIARIO CASTELLANOS

En la última sesión ordinaria del año, el Concejo Municipal deberá tratar el convenio firmado por el Municipio con la UTE que conformaron las empresas TGS y SACDE para que ésta, contratista de la obra del Gasoducto Regional Centro II, pague 6,7 millones de pesos en concepto de Tasa de Verificación e Inspección. El convenio establece que la contratista integrará la primera mitad de ese monto en un solo pago, y el resto en doce cuotas. Las negociaciones, que en su momento involucraron a los intendentes y presidentes comunales de las localidades de la región, permitieron al Municipio preservar ese recurso, pese a que el concejal Hugo Menossi lideró una movida política de la empresa para intentar zafar de esas obligaciones, que estaban incluidas en los pliegos licitatorios de la obra. Concretamente, Menossi pidió a través de un proyecto al que originalmente adhirieron con su firma los integrantes del bloque de Cambiemos, que el Municipio decretara la exención de la TVI en beneficio de la contratista. Ahora se ve que ese proyecto hubiera costado 6,7 millones de pesos al Municipio.

Luego que CASTELLANOS publicara el informe sobre la publicación del decreto en el Boletín Oficial, el jefe de Gabinete Marcos Corach reiteró la posición del Ejecutivo al respecto. "Los vecinos de Rafaela saben que en esta gestión buscamos cuidar los recursos de todos. Lo hacemos porque es nuestro deber. Esto tiene que ver con administrar lo mejor posible los recursos que tenemos, con ponerle mucho trabajo todos los días a la gestión y también con hacer cumplir las normas en cuanto al cobro de tasas. Debe regir un criterio de justicia, en el que pague más aquel que más puede aportar".

- Cuando ingresó ese proyecto del concejal Menossi, ¿qué elementos analizaron para rechazarlo?

- Las normas vigentes. Eso analizamos, hay una normativa vigente y buscamos un criterio de racionalidad. Pero también tuvimos en cuenta esencialmente la defensa de los intereses de los rafaelinos. Desde el primer momento en que avanzaron las obras del Gasoducto Regional Centro II consideramos que la Unión Transitoria de Empresas conformada por TGS-SACDE tenía que pagar el cánon correspondiente.

- ¿Y qué pasó entonces?

- Lamentablemente, en algo que era tan claro, quisieron meter mano los concejales de la oposición en el peor sentido que lo puede hacer la política. Algunos concejales quisieron ser "más papistas que el Papa" y pedir que la empresa no pagara el canon, desfinanciando al Municipio que se supone representan. Esto era algo que ni siquiera había manifestado la propia empresa.

- El concejal Menossi primero negó que la empresa estuviera obligada a pagar según los pliegos. Luego dijo que se generó una situación desigual respecto a la contratista de la obra de la ruta 34, que fue eximida de la TVI. Incluso advirtió que podría ir a la justicia por esa situación de trato desigual o inequitativo.

- Es curioso lo de Menossi. A ver: según él mismo dijo, presentó el proyecto porque gente de la empresa lo llamó por teléfono. Lo correcto era que el concejal le recomendara a la empresa que utilizara los canales formales para hacerlo. Pero pensemos bien en las consecuencias de sus actos. Si tenía éxito, si nosotros nos quedábamos resignados a que Cambiemos tiene mayoría en el recinto y aceptábamos esto, íbamos no solo a perder 6,7 millones de pesos que son de todos los rafaelinos, los íbamos a "regalar" no a una humilde pyme sino a una corporación multimillonaria. Peor aún: Menossi dice que seríamos "inequitativos" porque no se le cobró la TVI a Carreteras Centrales Argentinas, que prácticamente no trabajó en el casco urbano de la ciudad. Pero no habla de la inequidad con decenas de micropymes y empresas rafaelinas que sí pagan TVI cuando usan el espacio público porque el Municipio se encarga de que todos cumplan las normativas vigentes, en interés general de los vecinos. Eso no le preocupó a Menossi, le preocupaba la caja de TGS-SACDE, no los recursos del Municipio. Es un hecho objetivo, no la opinión de Marcos Corach, es lo que pasó.

- ¿Qué hablaron con la empresa? ¿Corrió peligro la continuidad de la obra?

- Mantuvimos un diálogo responsable y claro con quienes tienen que llevar adelante la obra y determinamos que la normativa es muy clara. Son ellos quienes deben hacerse cargo de la totalidad del canon. Nos parece natural. Insisto en el concepto: así es como actúan miles y miles de contribuyentes rafaelinos que con gran esfuerzo están al día con las tasas municipales. Seríamos inequitativos con ellos si a las grandes corporaciones con un simple llamado telefónico les sacaríamos obligaciones de encima. Nos parece que este es el rol que los vecinos esperan de nosotros, que seamos claros, transparentes y ecuánimes. Que actuemos con Justicia sin importar si estamos ante un vecino o ante una gran empresa de Buenos Aires. Nos gustaría tener una agenda común con la oposición en el Concejo Deliberante bajo estos criterios que nos parece que son básicos.

- ¿Tendrá destino específico el dinero?

- El cobro de la TVI a la contratista nos va a permitir darle todavía más prioridad a una de las principales demandas de los vecinos, una que escuchamos todos los días en las charlas que mantenemos en cada uno de los barrios: la inseguridad. Por eso destinaremos parte de este dinero a la compra e instalación de más cámaras de seguridad. Por otra parte, también se destinarán estos fondos a la intervención de la Avenida Luis Fanti, otra obra planificada por esta gestión y muy pedida por los vecinos de Rafaela.