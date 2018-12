El impactante y renovado cambio de Selena Gómez después de su rehabilitación

Fue fotografiada mientras realizaba actividades deportivas con sus amigos en Los Ángeles. Selena mostró sus abdomen marcado.



Hace unos meses había ingresado a un centro de tratamiento por segunda vez en el año con la intención de lidiar con su ansiedad.

En las redes sociales no tardaron en aparecer los usuarios en opinar sobre el look de Selena. A pesar de que muchos seguidores utilizaron palabras halagadoras para la pequeña estrella, también hubieron otros tantos que se dedicaron a criticarla.

“Al margen de todo esto siempre he tenido momentos de inseguridad, muchos altibajos anímicos. Por eso, me gustaría decirle a la gente que lo más importante es ‘vestirte’ con aquello que te haga sentir más cómoda, con lo que puedas sentirte tú misma”, contó.

“También quiero animar a la gente, sobre todo a las mujeres, a que se sientan orgullosas de sí mismas. Me gustaría emplear esta plataforma que tengo para hacer el bien, y también para que todos nos divirtamos con la música y el cine. Lo cierto es que no sería capaz de hacer nada de lo que hago sin el respaldo de todas esas personas que me acompañan a diario. Puede sonar a cliché, pero esa es la verdad”,dijo.