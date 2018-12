¡No hagas como Kim Kardashian! Las razones por las que no debes dejarte el maquillaje por dos días

Durante una reciente entrevista Kim Kardashian confesó tener un pésimo hábito: dejarse el maquillaje en el rostro por dos días seguidos. En diálogo con Busy Phillips confesó que no se desmaquilla antes de dormir y al siguiente día solo lo retocaba un poco para “salvarlo”.



“Oh, todo el tiempo. Incluso si no puedo tener glamour al día siguiente, me duermo perfectamente (quieta) y tal vez me retocó la piel. Pero trato de salvarlo por dos días”, afirmó Kim en la entrevista.

Pero, ¡atención! Los dermatólogos aseguran que esto es dañino para la piel y recomienda no hacerlo bajo ningún punto de vista. A continuación, 5 daños que causa el maquillaje por tanto tiempo en la piel:

1. Tapa los poros, promoviendo la aparición de barros, espinillas, puntos negros, machas y acné.

2. Puede irritar o inflamar la piel

3. Se acumulan bacterias que pueden causar provocar una infección

4. El cutis se deshidrata, por lo que luce opaco y seco

5. Se alojan contaminantes que con el tiempo deterioran la elastina y el colágeno, lo cual provoca arrugas y acelera el envejecimiento.