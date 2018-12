Bertone respaldó un acuerdo electoral del PJ con Cristina

La gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, aseguró este lunes que el peronismo tiene que "llegar a un acuerdo" con la ex presidenta y senadora Cristina de Kirchner si pretende tener chances en las elecciones generales del año próximo.

La mandataria sostuvo además que si el peronismo "va dividido" perderá la elección frente a la coalición Cambiemos que lidera el presidente Mauricio Macri.

La actual vicepresidenta segunda del PJ afirmó que esa fuerza política debe buscar "lo mejor del pasado y unirlo con los aportes de los nuevos gobernadores"."No se puede desconocer el aporte de votos de Cristina. Ignorar eso sería absurdo", advirtió en una entrevista exclusiva con Télam.

Bertone, quien forma parte del grupo de gobernadores "peronistas no kirchneristas", recordó que el espacio "comenzó a formarse por dos condiciones: gobernar una provincia y tener problemas con el gobierno nacional".

"Es decir que en sus inicios fue un espacio de reclamo. Después se sumaron más actores y comenzó a construirse una alternativa. Incluso surgió la idea de unificar la fecha de elecciones en los distritos participantes para que el candidato presidencial del sector tuviera un mayor respaldo", apuntó.

Sobre las chances del PJ en 2019, sostuvo que "una ventaja son los incumplimientos de las promesas de campaña del presidente" Macri.

"Las cosas que dijo eran incumplibles: bajar el impuesto a las Ganancias o llegar a la pobreza cero. Esa fue una verdadera estafa que debemos capitalizar", indicó.

En cambio, aceptó que el peronismo tiene "claras debilidades", como "no gobernar la provincia de Buenos Aires y que no nos vaya bien electoralmente en distritos grandes como Santa Fe o Córdoba".

"Aún si el peronismo llega a la unidad, no podrá imponerse en los comicios si obtiene triunfos únicamente en la periferia. Hay que mejorar en las provincias que aportan el mayor caudal de votos", aseguró.

"Todos sabemos que en 2021 se producirá la mayor acumulación de pagos de la deuda contraída con el FMI. Por eso hay que elaborar un programa de crecimiento de la economía capaz de solventar esas obligaciones", apuntó.

"Y volver a industrializar para generar más puestos de trabajo", agregó la mandataria.

La ex diputada y senadora nacional es mencionada como una hipotética compañera de fórmula del gobernador del PJ que finalmente se postule como candidato a presidente en el espacio Alternativa Federal.

La principal afinidad política la tiene con el salteño Juan Manuel Urtubey, uno de los referentes de Alternativa Federal, aunque también se barajó su nombre para otras fórmulas justicialistas.

"Hice una transformación importante en esta provincia que me gustaría continuar. Puse mucho esfuerzo para eso. Ahora, si no se da esa posibilidad y alguien me ofrece algo, lo aceptaría. ¿Por qué no?", comentó Bertone. "Yo lo que más quiero es contribuir con este país", puntualizó.

