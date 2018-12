Castellano hizo un acto de campaña con fondos públicos

"Rafaela en Acciones" no fue más que un acto de campaña del Intendente Castellano, pero con fondos de todos los Rafaelinos.

Lo que se "vendió" como una fiesta para toda Rafaela, no fue más que un acto de campaña pero con fondos del Estado, con plata de todos los Rafaelinos, una verdadera inmoralidad de un Intendente que no sabe que hacer para no perder el poder, para seguir atornillado a la silla que má$ réditos le da, tanto políticos como personal.

Lo de ayer no estuvo bueno ni como espectáculo, mala organización, a un horario inadecuado y con el único fin de mostrar los supuestos logros de un gobierno que esta dando las hurras y seguramente culminando una etapa para darle paso a otra, en donde seguramente se le tendrá que dar importancia fundamental la participación de la gente sin necesidad de tener que mostrar el carnet partidario.

Una verdadera vergüenza pero nada nuevo de lo que ya nos tiene acostumbrado la dupla CASTELLANO Y PEROTTI.