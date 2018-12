La amenaza de Daer: "La reforma laboral no va a pasar el Congreso"

Cuando llegó al brindis de CGERA Héctor Daer, de la CGT, disculpó a su hermano Rodolfo Daer, secretario general de los trabajadores de la alimentación. El fallecimiento de una integrante de la conducción del gremio lo obligó a ausentarse.

Empresarios pymes, políticos y sindicalistas posaron para las fotos y dejaron en evidencia la ausencia femenina. El titular de CGERA, Marcelo Fernández, aclaró que tres mujeres, presidentas de la Cámara Naval, de la Cámara de Mujeres y la Secretaria de la Producción de Ituzaingó estaban invitadas pero no habían podido ir.

Daer aprovechó la presencia de periodistas para plantear que en 2019 los sindicalistas y el peronismo no dejarán pasar por el Congreso la Reforma Laboral. Raúl Zylberstein, marroquinero, secretario general de CGERA y ex candidato a diputado por 1País, alertó que "la mayoría de las pymes no van a llegar al fin de este Gobierno".

Entonces Daniel Scioli, que también estaba presente desde hacía unos 15 minuto, pidió la palabra e hizo un discurso con tono de campaña. "Veo con indignación pero no con sorpresa que el FMI exige al Gobierno que aumente las tarifas como aumenta el dólar y plantean que no se aumenten salarios de los trabajadores públicos". Esta vez no ofreció un panorama optimista aunque antes de irse enumeró sus propuestas e insistió con que "queremos decir cuál es el otro camino".



Entonces Daer volvió a hablar. "Las tasas de Estados Unidos nos van a dejar con bastante turbulencia, el riesgo país no lo ponen las pymes ni los trabajadores", señaló.

Consultado sobre los rumores respecto a un nuevo intento del Gobierno por introducir en 2019 el debate respecto a la reforma laboral y la baja de costos, aseguró: "Nos vamos a oponer. No va a pasar ni siquiera el Legislativo".

Después partió rápido camino al acto de colación de los egresados técnicos en enfermería y asistentes gerontolóticos de la escuela del Sindicato de Trabajadores de la Sanidad.

