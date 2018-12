ASSA Rafaela nunca brinda las respuestas esperadas

Llegan los calores y siempre la misma cantinela, los reclamos son los mismos y las respuestas siempre llegan a destiempo o llegan tarde.

ASSA Rafaela no es de las mejores empresas y el servicio que brinda es deficiente. Sólo hay que recurrir a los reclamos que la gente nos hace llegar, a las quejas y alas angustias de los vecinos, para saber que las cosas en ASSA no están bien.



Juan Carlos Savoié lleva un año como jefe de Distrito de Aguas Santafesinas en nuestra ciudad, y destaca que "nuestro personal está disponible los 365 días del año en distintas guardias rotativas y obviamente que en el servicio tenemos que mantener nuestra calidad día a día. Obviamente que los días de calores entre todos tenemos que cuidar un poco más el servicio como para que no nos falte agua a ninguno", dijo en primer instancia.

Además, recordó que "a principio de este 2018, cuando yo me incorporé a esta ciudad, hemos tenido muy pocos reclamo por falta de agua, sino que alguno casos puntuales por alguna ruptura de cañerías o por algún inconveniente en el abastecimiento de la energía eléctrica para abastecer a los motores", y alertó que Aguas "depende, en su mayoría, de la EPE, de la energía que otorgue. Obviamente nosotros tenemos grupos generadores, en puntos estratégicos de la ciudad, para minimizar la baja presión en caso de haber algún corte. Lo importante es mantener la red con agua y que no se nos vacíe, que sería muy grave para nosotros", aclaró.

SECTORES COMPLICADOS

Savoié dice que los barrios que están en un punto extremo de la red son los que peores la pueden llegar a pasar en el verano. "Allí la presión es mínima, pero buscamos que el bombeo sea normal y que durante la madrugada se levante la presión para que los tanques elevados puedan cargarse y que tengan el abastecimiento en el depósito de cada vivienda", dijo el jefe de distrito y aclaró que "tanto con la complementación de la Planta de Ósmosis Sur y la Norte, hemos mejorado un volumen mayor de agua a la red, más lo que abastece el acueducto Esperanza-Rafaela. Esto significó que mejoramos presiones, tal vez no la que considera la gente en su totalidad, pero si le hemos dado un servicio en el cuál puedan abastecerse de agua en forma normal", destacó al respecto.

En tanto, remarca que "en la época invernal es cuando tenemos mayores inconvenientes con las cloacas. Las grasas se endurecen rápidamente, que es lo que sale del lavado de los platos y generan problemas las cosas que se tiran, que no deben ir ahí. Obviamente eso un incremento de reclamos, día a día, y a raíz de eso se hizo hace 2 semanas atrás distintos trabajos que bajaron una buena cantidad de reclamos que teníamos pendientes", dijo al respecto.

A modo de cierre sostuvo que "nuestra intención es minimizar los reclamos, para que la atención sea rápido y que el usuario tenga una respuesta inmediata. Estamos esperando la incorporación de un camión combinado para el distrito Rafaela, el cuál se está capacitando a cuatro personas y así salir a la calle con el equipo especializado", expresó sobre este vehículo que tendrá base en nuestra ciudad y va a prestar colaboración a Esperanza y Gálvez", finalizó.

Por ahora sólo palabras y anhelos, lo concreto es que si comienza a hacer calor y el mismo no sede, todo se va a complicar, por que las soluciones van a llegar el día que se invierta y eso por ahora está muy lejos