Carlos ZIMEMAN: "Municipalidad debe combatir la informalidad de algunos supermercados"

Francisco López de Cormoran S.A se quejó de la competencia desleal de los supermercados Asiáticos y al respecto recurrieron a la AFIP a fin de que se tomen cartas en el asunto en forma inmediata.

"Entendemos que se tiene que combatir cualquier tipo de informalidad comercial y desde la Municipalidad se tiene que hacer el acompañamiento correspondiente para que se cuiden fundamentalmente los puestos de trabajo", manifestó Carlos Zimerman candidato a Intendente por el espacio RECUPEREMOS RAFAELA.

¿ Usted entiende Zimerman que hay una competencia desleal por parte de los supermercados de origen Asiáticos?

No me consta, es un comentario generalizado y por ello desde la Municipalidad hay que hacer un acompañamiento para que esto no exista y se respete a quienes cumplen con todas sus obligaciones legales y desde hace años contratan mano de obra rafaelina, es una obligación, no podemos mirar para otro lado, pero OJO, todos tienen que cumplir, no es cuestión de discriminar y "tirarle todo el faro" a los Chinos, hay muchos que son NyC y son bastantes "pillos", la ley tiene que ser pareja para todos.

López se quejo de los mecanismos empleados por los comercios Asiáticos: “La ley argentina es lenta, la clausura está en una instancia posterior, tienen que sobrecorroborar para hacer multas. Cuando citan a una persona ya no están en el país o el comercio es de otro que no se sabe dónde vive, del que no se puede corroborar la presencia de esos bienes, o ni siquiera los tienen. Es un mecanismo pensado para que puedan proliferar. En Argentina hay 10 mil, en una ciudad como Junín que es de las características de Rafaela en cantidad de habitantes hay 80 con 40 empleados. Nosotros tenemos 8 sucursales y 400 empleados. Eso es hacia dónde vamos si dejamos crecer este tipo de comercio informal”.

¿ Está de acuerdo con lo que manifiesta López?

Lo que manifiesta López es muy grave y peligroso, el seguramente tiene más información que yo, la mía es general, lo que estoy absolutamente seguro es que debemos cuidar las fuentes de trabajo, debemos respetar a los que pagan sus impuestos y por sobre todo a los que generan trabajo para la ciudad, sean Asiáticos o Argentinos, da lo mismo, lo que tenemos que hacer es romper la "MAQUINA DE IMPEDIR" que existe en la Municipalidad y no espantar a quienes quieren venir a Rafaela a trabajar, pagar sus impuestos, generar trabajo y beneficiar a la ciudad.

Para terminar Zimerman fue contundente: " Como candidato a la intendencia les puedo asegurar que vamos a arbitrar todos los medios legales desde la Municipalidad para defender a quienes cumplen y castigar a quienes están al costado de la ley, nunca se me ocurriría discriminar, pero tampoco voy a permitir que quienes desde hace años la vienen peleando en Rafaela, se perjudiquen por practicas ilegales o sin la ética comercial necesaria, hay que normar muy bien, para que un local de 500 metros no tenga solamente cuatro empleados, eso es estar al borde de la ilegalidad.

LOS HECHOS

Francisco López: “Estamos sosteniendo unos pocos un sistema que te empuja a la ilegalidad, sentimos que nos toman el pelo”

Acerca de la reunión en la AFIP, dialogamos con Francisco López de CORMORAN S.A. acerca de la presentación de los representantes de los supermercados rafaelinos realizada en la mañana de hoy a la AFIP por la competencia desleal de los supermercados de origen asiático.

“Hoy sacamos solicitadas en los medios gráficos para concientizar a la gente acerca la importancia de pedir los tickets en cualquier comercio de la ciudad, sea asiático o argentino. Hoy hay cierta impunidad en ese tema, nos preocupa a quienes trabajamos formalmente. Están aceptando a muchos comercios que trabajan informalmente y esto afecta al trabajo formal”, agregó.

“No se trata de un chino acá”, continuó diciendo el empresario, “se trata de cadenas de diez supermercados y eso es traslado de trabajo formal a informal. Si nosotros disminuimos nuestra venta, se baja la recaudación, hay menos impuestos para la AFIP, para el gobierno municipal al que le ingresa menos por Derecho de Registro e Inspección y después se aumentan los impuestos sobre los que pagan y no sobre los que no pagan. Estamos sosteniendo unos pocos un sistema que te empuja a la ilegalidad, sentimos que nos toman el pelo”, sostuvo.

“Vienen a Argentina porque la carga impositiva es muy grande. Hablamos de un 40% y esa es la diferencia que pueden hacer ellos con respecto a aquellos que pagamos todos los impuestos. Por eso no están en Chile ni en Uruguay”, subrayó. Puso como ejemplo: “sabemos que en enero se hizo una inspección en la ciudad, en los ocho locales de supermercados asiáticos había veinte empleados que no estaban registrados y un indocumentado que deportaron a China. Vivían dentro de los comercios sin ningún derecho, tipo trabajo esclavo”.

“Es algo que, si lo dejamos crecer, va a seguir afectando al comercio formal que cumple las reglas, que paga vacaciones, jubilaciones. Vamos a tener que replantear si no tenemos que ir a otra cultura de trabajo. Es algo que no está en nuestra cultura”, manifestó.

“En estas fiestas que es el mes donde más ventas hay, ni siquiera respetan precios que algunas marcas tienen como límite de precio bajo y las venden por debajo del costo”.

Sobre la reunión con AFIP, López informo que se hizo una presentación formal de la situación. “Yo creo que saben lo que está pasando, pero nunca se sabe, no sabemos bien donde estamos parados, no hay inspecciones, no está entre sus procedimientos diarios”.