El economista José Luis Espert lanzó su candidatura a presidente: "Argentina es decadente por el modelo populista"

El Partido Libertario lanzó este sábado la candidatura a presidente del economista José Luis Espert y desde sus filas llamaron a todos los "amantes de la libertad" a afiliarse para poder competir en el 2019.

Ante unas 300 personas congregadas en el Palacio San Miguel del centro porteño, entre las que se destacó un importante número de jóvenes, Espert prometió pelear contra el "sistema populista" al que responsabilizó por más de 70 años de decadencia en materia económica y social.

Si bien reconocen que todavía no tienen definido un candidato para competir en la ciudad de Buenos Aires, debido a que el economista mediático Javier Milei al parecer no se mostró interesado, los libertarios aseguran que ya tienen presencia en todas las provincias menos Formosa.

De hecho, el primer spot de campaña, que fue presentado durante el acto, muestra a grupos de militantes de diferentes distritos brindando su apoyo al nuevo proyecto liberal.

Durante un breve discurso en el que alternó críticas tanto al kirchnerismo como al macrismo, Espert insistió con que los grandes ganadores del orden actual son los "políticos chorros", los "sindicalistas delincuentes" y los "empresarios prebendarios". Por eso prometió terminar con el "sistema populista" y adelantó que, de ser electo, los piqueteros irían a la cárcel porque "las calles no están para ser cortadas".

Por otro lado, también aseguró que el eventual ajuste "no lo hará el sector privado" sino el Estado, especialmente las administraciones provinciales.

Según anticiparon, el eslogan de su campaña será: "Recuperemos la libertad". Así buscarán que la gente se "indigne por lo que corresponde" y que "pida más Mercado en lugar de más Estado".

En cuanto al panorama electoral, el economista criticó a quienes dicen que su candidatura podría ser "funcional" al kirchnerismo porque le restaría votos a Mauricio Macri. "Eso es falso, en la segunda vuelta dejamos atrás a Cristina, pero hagamos que la primera vuelta sea una gran interna del antikirchnerismo", argumentó.

Además de Javier Milei, entre los presentes se encontraba Diego Giacomini, quien reveló a Infobae que el equipo económico de Espert tuvo su germen en un grupo de Whatsapp, llamado "Morondanga Model" -en alusión al modelo económico vigente-, en el que varios economistas libertarios comenzaron a debatir ideas hace unos cuatro años. Lo integran Espert, Milei, el propio Giacomini, Guillermo Nielsen, Mariano Fernández, Gustavo Segré, Gustavo lazzari, Fausto Spotorno y Agustín Etchebarne, entre otros.

Para Giacomini hubo dos factores que prepararon el terreno para el surgimiento de una alternativa liberal: por un lado, muchos de estos economistas comenzaron a tener mayor exposición mediática, lo que les permitió difundir sus ideas, y por otro, la decadencia argentina que se aceleró desde el 2001 "hace que la situación sea insostenible para el individuo".

Al terminar el acto de campaña, Espert accedió a responder algunas preguntas de Infobae:

-¿Cuál fue su primera impresión del evento? Había muchos jóvenes…

-Muy impresionante la convocatoria, especialmente por la juventud. Lo que pasa es que la nueva juventud quiere vivir la vida, no quiere vivir pagando impuestos. Está harta de ver a los padres esclavizados por este Estado omnipresente, esta economía cerrada y estas leyes laborales cavernícolas. El liberalismo que representa el sentido común es la auténtica alternativa a Cristina Kirchner. No es Macri, que es una versión edulcorada del kirchnerismo. La alternativa somos nosotros.

-¿Cómo cree que puede seducir al amplio sector que hoy se siente representado por el peronismo?

-El peronismo no es zonzo, es un animal de poder. En cuanto vea que las ideas del sentido común empiezan a prender yo creo que vamos a captar mucho voto del peronismo más razonable.

-¿Cuáles serían los ejes políticos de su propuesta?

-En materia de Fuerzas Armadas, necesitan equipamiento, entrenamiento y una alianza con los Estados Unidos para dotarnos de la mejor tecnología. En Seguridad, hay que hacer cumplir el Código Penal, no existe el "protocolo Bullrich", es una manera edulcorada de decir que van a cumplir con el Código Penal. En cuanto a la propuesta educativa, hay que ir a un sistema de vouchers, para que haya competencia entre las escuelas. También adoptar la boleta única de papel. Hay que hacer una reforma política porque no puede ser lo que cuesta armar un partido político y lo que cuesta financiar una campaña, para que haya mucha más competencia.

-Habló de ir contra los sindicatos, la corporación política, de reformar el sistema de jubilaciones, ¿es viable políticamente abrir todos esos frentes al mismo tiempo?

-Argentina vive de crisis en crisis como consecuencia de no hacer esto. ¿Cómo se hace para hacerlo? La condición necesaria es decirlo en campaña para ver si al gente te vota o no. Si la gente vota esto después cómo no lo vas a poder hacer. Por eso yo ya lo digo desde que empecé con este proyecto. Si te votan, tenés el respaldo para poder hacer todo.

-Si sacan un caudal de votos interesante, ¿planea utilizar ese peso para tratar de torcer las políticas de un eventual segundo gobierno de Cambiemos?

-Sin ninguna duda. Lo que me interesa es el bien del país, y si el bien del país requiere que me relacione con el Gobierno, por supuesto que lo haría.

