Miguel Ángel Pichetto insistió en que Cristina Kirchner no debe ser candidata

La Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó el sexto procesamiento con prisión preventiva de la senadora Cristina Fernández de Kirchner esta vez por la causa de los cuadernos de las coimas y el senador del Miguel Angel Pichetto adelantó que no habilitarán el desafuero. Además, como referente del Peronismo Federal cuestionó el escenario de polarización entre el gobierno y la ex presidenta, puso el foco en el caso Boudou y opinó que en una futura reforma constitucional habría que prohibir a los que fueron presidentes volverse a presentar.

Pichetto se refirió expresamente a la posibilidad de desafuero de la ex presidenta, luego de que la Cámara Federal la procesara como jefa de una asociación ilícita para cobrar coimas a contratistas del Estado.

"Es la posición histórica del Senado, y no es la mía personal. Una línea que se ha mantenido siempre, que ha sido ratificada en términos jurídicos. Si bien no estaba planteado el tema del desafuero, quizás en un proceso al revés cuando (Carlos) Menem quiso ser candidato la Cámara Electoral le prohibió porque tenía condena, sin embargo la Corte hizo una habilitación y la Cámara Federal supletoria que reemplazó a la Cámara Electoral sostuvo claramente, de acuerdo a la línea de la Corte, que el principio de inocencia se rompe con la sentencia firme. Es un criterio jurídico. Creemos que en la etapa de instrucción, que están llevando adelante los fiscales y Bonadío es totalmente válido el procesamiento en orden al pensamiento tanto del juez y los fiscales. Hay elementos que indicarían semi plena prueba de que se podría procesar, no vemos la necesidad de la prisión preventiva", señaló Pichetto.



"El propio presidente de la Corte dijo que la prisión preventiva no se puede utilizar como pena anticipada. Va a ser rechazado porque aquí la prisión preventiva se da en una etapa preliminar de la investigación y no hay ningún riesgo de fuga, ni la posibilidad de obstruir la investigación. La prueba está colectada, la Cámara ha dado lugar a la prueba del arrepentido que ha habido en la causa pero de ninguna manera hay riesgo de fuga", insistió el senador en el programa Sábado Tempranísimo de radio Mitre.

A su vez, Pichetto también deslizó críticas al sistema judicial. "De ninguna manera se puede tener a una persona en la causa durante 10 años, ocho años, es otra locura del sistema. Pero este es el debido proceso penal argentino. Sentencia firme hay cuando la Cámara de Casación después de ratificar condena en el tribual oral rechaza el recurso extraordinario. Estamos frente a una experiencia que posiblemente pueda servir de análisis jurídico político que va a ser el caso de (Amado) Boudou. La Cámara de Casación tiene que resolver su situación, tiene una condena del tribunal oral y ahora lo han sacado porque no lo deberían haber detenido".





Las elecciones 2019



Por otro lado, Pichetto se refirió a los posibles escenarios electorales del año que viene, y la polarización entre el gobierno y la ex presidenta.

"Tuve un debate con Jaime Durán Barba y lo que me quedó claro es que el adversario a vencer por parte del gobierno es Cristina Fernández. Si pudiera estratificaría la elección en el 2015, en 2017. La lucha contra el pasado, es lo que le conviene al gobierno. No le conviene que surja una instancia democrática, de políticas de estado, de pensar el país", señaló el senador que intenta armar una alternativa junto a Sergio Massa, el gobernador Juan Schiaretti de Córdoba, Juan Manuel Urtubey de Salta y Juan Manzur de Tucumán, entre otros.



"Las encuestas son siempre todas relativas. No hay que darle importancia a las encuestas en este momento porque no tienen ningún valor. En Argentina cuando no hay procesos de reelección nítidos siempre el escenario está abierto y se define en los últimos seis o siete meses. Macri no era Presidente siete u ocho meses antes (de 2015), Néstor Kirchner medía tres puntos (en 2003), hay una gran relatividad".

Y le apuntó al gobierno por las encuestas. "Tiene medios para hacerlo, encuestadores para hacerlo pero la realidad siempre se impone. Aún en esas encuestas un 40% no votaría a ninguno de los dos candidatos. Hay un espacio que la propia sociedad va a crear para que no esté unicamente la polarización. La polarización le permite al gobierno consolidar sus posibilidades", destacó Pichetto.

A su vez, se refirió al espacio que intentan armar, y que tuvo su cumbre esta semana en la Casa de Córdoba en Buenos Aires, donde reiteró que no hay lugar para Cristina Kirchner. "Es una propuesta pensando de cara al futuro y desconectando el pasado. Hay una construcción distinta donde la alternativa que tiene que expresar el espacio federal tiene que tener candidatos nuevos. Esto es claro y hemos definido junto a otros gobernadores. No tiene un plano de exclusión de caracter personal, es un tema político, una visión del país, es la necesidad de que el peronismo se recree, doce años en la vida argentina es un período excesivamente largo, con aciertos, errores, luces, sombras pero ya está", señaló Pichetto.



Y habló de su propuesta para que los ex mandatarios no se puedan volver a presentar a elecciones "Uno de los problemas que tiene Latinoamérica es que los presidentes nunca se van, siempre gravitan en la vida política argentina después de hacer sido presidentes. Es un tema que habría que ponerlo en una futura reforma constitucional, el que ha cumplido un rol tan trascendente como Presidente de la Nación no debería nuevamente insistir en continuidades".

Por otro lado criticó la política económica de Macri. "En el plano económico ha sido malo con consecuencias muy negativas para la sociedad. Tiene que lograr estabilizar la economía y para tener posibilidades tiene que tener signos de reactivación. Acá hay un sector que lo ha votado con muchas ganas al Presidente Macri, que es el de la clase media, y sin embargo es el que más ha sufrido".

Fuente: Clarín