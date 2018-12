¿Que fue lo que paso el Miércoles en el Concejo?

La sesión extraordinaria del miércoles pasado del Concejo Municipal, dejará, sin lugar a dudas, una muesca en el historial del Cuerpo Legislativo.

Hay varias razones. En primer lugar, porque fue tratado el primer proyecto de iniciativa popular en nuestra ciudad. Si bien con anterioridad se habían presentado al Concejo Municipal firmas solicitando que se tomaran posturas con respecto a diferentes situaciones, las mismas no movilizaron a los ediles a tomar cartas en el asunto. El fin de la pirotecnia, por ejemplo, implicó 10.000 rúbricas de rafaelinos, rafaelinas y de instituciones completas. Nunca fue tenido en cuenta como motivación para impulsar la reglamentación de la iniciativa popular. Se juntaron otras pidiendo la ampliación de la zona de resguardo ambiental, para que sea superior a los 200 metros actuales. El debate en el recinto, sigue siendo una eterna deuda de nuestros legisladores. En este caso en particular, se empezaron a juntar las firmas (y se presentó públicamente el proyecto) 3 meses antes de la aprobación de la ordenanza de iniciativa popular (que fue el 16 de agosto). Sin embargo, ya sabían cuántas firmas debían colectar. Un extraño caso de futurología. Más allá de esta particularidad, no hay que desmerecer la iniciativa popular. Quizás, para poder aprobar esto, algunos concejales hayan abierto una oportunidad histórica para que el Concejo se vea obligado a deliberar, sobre ciertos temas que de otra manera (ya está comprobado) sería imposible.

El proyecto llegó al recinto sin ser tratado en comisión. Quizás, esto necesite ser revisado. Porque, incluso, debieron realizar modificaciones al proyecto antes de que sea tratado (guste o no). Pero, esas reuniones con los autores de la ahora ordenanza sobre "la Protección Integral de los Derechos de la Mujer Embarazada y del Niño por Nacer" fueron "informales", según palabras del presidente del Concejo Municipal, Raúl "Lalo" Bonino. La formalidad llegó a la hora de recibir a la Asamblea Feminista, a 10 horas de la sesión. Fue abierta, con la presencia de la prensa. Y a contrarreloj.

Allí, el colectivo de mujeres dejó en claro su posición: nunca debió haber sido permitido el ingreso del proyecto. Es que, en el artículo 2º de la ordenanza Nº 4985 se afirma que sólo pueden ser objeto de la iniciativa popular "todas las materias que sean de competencia propia del Concejo Municipal, a excepción de los proyectos referidos a Tributos Municipales y Presupuesto Municipal". Pero, el Código Penal, no es competencia del Concejo, sino del Congreso Nacional. Y la ordenanza que se votó se da de bruces con el artículo 86º. El texto, que rige desde 1921 y que fue copiado del Código Penal Suizo, dice textualmente: "(...) El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible: 1º Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. 2º Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto". En 2012, la Corte Suprema de Justicia aclaró que no es necesario que se den las dos condiciones (violación y discapacidad), sino que pueden darse por separado.

¿Qué dice la ordenanza aprobada? En el artículo dos, dice textualmente que la "protección integral" se dará a los embarazos de la mujer en situación de vulnerabilidad, entendiéndose por ello a:

"a) aquél en que se vea perjudicada la salud de la madre, requiriéndose cuidados especiales.

b) aquél en que el embarazo sea producto de una violación.

c) aquél en que las circunstancias económicas, culturales y familiares sean tales que hagan dificultoso para la mujer llevar el embarazo adelante.

d) cuando la mujer presente dudas sobre su deseo de la madre de no continuar con el embarazo.

e) aquél en el que la madre posea una discapacidad;

f) cualquier otro supuesto en el que existan circunstancias que pongan en riego el embarazo, y puedan evitarse mediante los medios con los que cuenten las personas que se incorporen para brindar los servicios contenidos en la presente ordenanza".

No hay que ser jurisconsulto para darse cuenta que, al menos, parte de la redacción de la ordenanza se contradice claramente con el Código Penal Nacional. No solo eso, sino que lo hace a través de una norma de menor jerarquía, como una ordenanza.

La respuesta por parte de uno de los concejales fue que, si no lo vetaba el Intendente, se podría recurrir a la Justicia. Otro citó la experiencia de la ordenanza de "Descanso Dominical". Comparar el potencial lucro cesante de una empresa internacional por intentar ganar derechos para los trabajadores con otra que vaya en detrimento de los derechos vigentes de las mujeres es, quizás, el mejor ejemplo de que no se entendió qué se estaba votando. O quizás sí. Y fueron por todo igual.

El inciso f) además, merece algún tipo de análisis. ¿Cuáles serían los "cualquier otro supuesto" que deberían ser contemplados? ¿La duda no habilita a todos los embarazos?

EL PATRIARCADO EN NUMEROS

Los números, a veces, clarifican la situación. El Concejo Municipal de Rafaela cuenta con 10 concejales: 4 son mujeres y 6 son hombres.

Tres de las 4 mujeres, votaron en contra de la ordenanza (Garrappa, Sagardoy y Pascual) y una a favor (Visintini). Es decir, el 75% de las mujeres sentadas en las poltronas el miércoles a la noche estuvo en contra.

De los 6 hombres, cuatro votaron a favor del proyecto (Mársico, Bonafede, Menossi y Bonino) y dos en contra (Muriel y Viotti). En porcentajes, 66.6% a favor, 33.3% en contra.

Pero no solo es contundente desde los porcentajes. Si Bonino no hubiera hecho uso de la palabra, la votación hubiera terminado rechazando la ordenanza. Pero, al hablar, empató. Y como es Presidente del Concejo, su voto vale doble y dio vuelta el resultado.

Quizás las feministas no sean de la predilección del lector. Sus formas no se condicen con la elegancia femenina de las viejas tradiciones y eso genera rechazos en muchos. Pero los cambios sociales son así. ¿Tienen excesos? Claro que sí. Pero de la Revolución Francesa perduraron los Derechos del Hombre y del Ciudadano y no el uso de la guillotina. Pueden no gustarle. Está en su derecho. Pero en esta, tienen razón.

Cuando vuelva a escuchar de "Patriarcado", no crea que es algo lejano. Está aquí, en nuestra comarca.

Fuente: Diario La Opinión, sobre una nota del Periodista Adrián Gerbaudo