Fernando Burlando: "Hoy Juan Darthés no puede contar conmigo como al principio"

Fernando Burlando habló sobre la extradición de Juan Darthés de la Argentina y manifestó una profunda reflexión.

"Ni siquiera podía trabajar. ¿Qué podía hacer Darthés además de quedarse encerrado en su propio claustro? Siendo natural brasilero, tal vez se vio con agrado que el viaje podía ser al hermano país de Brasil", expresó en América Noticias.

"Yo no creo que él haya huido de la justicia. Él huyó del colectivo. Si yo bien aplaudo el colectivo de actrices argentinas, hay conductas de algunas integrantes que no comparto. No hay una sola causa de Darthés en el territorio argentino... tiene una de violación en Nicaragua", prosiguió.

A su vez, el abogado manifestó: "Hay que analizar que las persecuciones de este estilo no son buenas. Si se quejan de la extradición de Darthés a Brasil es por culpa de la presión de este colectivo".

"María, la esposa de Juan debe analizar cuántas denuncias por abuso de Juan hay. 'Ninguna'. Los otros tres temas son realmente temas sin importancia. Ni siquiera recurrieron a la justicia, no se sometieron al peso de la justicia par acreditar sus verdades", declaró.

Por otra parte indagó a los periodistas: "¿Nunca se les ocurrió pensar, 'y si esto no fue así, qué pasa con la vida de esta persona'? ¿Ni siquiera se le da la posibilidad de defenderlo?".

"A la Justicia recurrió Darthés. No las otras personas que dijeron 'mirá cómo me ponés'", sentenció.

"Cuando son culpables están en cana. En algún momento vi que criticaban a la Justicia (en referencia a Thelma Fardín), pero acude a la Justicia y la critica", declaró firme.



"Las pericias las voy a tener el lunes o martes a más tardar. Y si me autoriza Darthés se las voy a mandar, salga lo que salga. Son pericias de parte, las mandé a hacer yo, no me mandó nadie. Yo creó que estoy un poco alejado del caso de Thelma. Hoy Darthés no puede contar conmigo como contaba al principio. Él está en Brasil. Me parece correcto lo que hizo", concluyó.

Fuente: Cronica