Con Aguad en jaque, surge la danza de nombres para reemplazarlo en Defensa

El juez Ariel Lijo pulsó el botón del reloj de ajedrez de Oscar Aguad. El titular de Defensa está en jaque por la indagatoria que solicitó el fiscal Gerardo Policita para que Aguad y otros tres imputados declaren como acusados en la investigación de irregularidades en el acuerdo de pago de deudas del Correo Argentino, -empresa propiedad de la familia Macri-, al Estado nacional, en 2016. Aguad tiene que comparecer ante Lijo en una fecha aún no fijada por el magistrado. Será pronto y no podrá refugiarse en la típica respuesta por escrito cuyo contenido hubiera preparado Juan Mocoroa, actual jefe de Legales de Defensa, también citado a indagatoria, ex funcionario en el ministerio de Comunicaciones.

El tiempo al frente de la cartera de Defensa se le extingue cual partida rápida aunque él mismo había anticipado hace dos meses abandonar el juego. Lo hizo ante el presidente Mauricio Macri. En aquella la oportunidad Macri le pidió que lo pensara mientras se tomaba el tiempo para la ronda de contactos políticos en búsqueda de un reemplazante. La operación exitosa de ubicación del submarino ARA San Juan resuelta por la empresa Ocean Infinity oxigenó la gestión del ministro. Pero los sondeos continuaron.

Intermediarios de peso contactaron a Horacio Jaunarena, veterano y se diría el “decano” de la defensa criolla, que se apartó de la cruzada. ¿Pidieron a Jaunarena que ofrezca nombres para el cargo? La discreción radical no permitió confirmarlo. En otros tableros de la UCR aparecieron jugadores para la misma partida.

* Carlos Fernández, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, vicepresidente de la Comisión de Defensa, oriundo de Tandil y referente de Cambiemos en la Quinta Sección Electoral.

* Luis Petri, abogado, radical de Mendoza, del departamento de San Martín, con alto perfil en las sesiones de la Comisión Bicameral Especial Investigadora Sobre la Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino Ara San Juan.

* De la misma provincia un empresario apuntalado por Ernesto Sanz, Emilio Magnaghi, abogado, liceísta, piloto civil, dueño de un emprendimiento agropecuario: Santa Romana; donde también emplazó un museo aeronáutico militar al nivel de que tiene la Fuerza Aérea en Morón, amén de una colección de locomotoras y vagones históricos.

En la reunión de seguimiento de gestión del ministerio de Defensa que tuvo lugar el lunes pasado, Aguad ante Macri vareó un tapado: José Vila, subsecretario de Relaciones Internacionales. Con solvencia a pesar de que no correspondía al área de su expertise, Vila presentó el plan de reestructuración de las Fuerzas Armadas. Los trebejos que juega Vila reconocen un tablero mayor el de Enrique Nosiglia.

Cualquiera de los nominados tendría ante el jaque mate de Aguad a un segundo al mando surgido de la vertiente PRO. Firme asistente y fogueada en innumerables reuniones de seguimiento, hay una dama: Paola Di Chiaro, subsecretaria de Asuntos Globales de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

