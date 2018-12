Las reservas del Central llegaron a nuevo máximo tras otro desembolso del FMI

En el balance de la entidad monetaria se registró el ingreso de los u$s 7.763 millones provenientes del organismo. En las arcas del BCRA ahora hay u$s 66.343 millones.

Las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina finalizaron este viernes en US$ 66.343 millones, registrándose así un nuevo máximo.

Por lo pronto, en las arcas de la entidad monetaria aumentaron u$s 7.763 millones respecto al día hábil anterior ya que ingresaron u$s 7.619 millones como parte del acuerdo stand by que la Argentina firmó con el FMI.

Con estos recursos, el volumen de reservas superaron el máximo verificado el 9 de enero de este año cuando los activos internacionales llegaron a u$s 63.906 millones, luego de una colocación de deuda en el exterior por u$s 9.000 millones.

El miércoles de esta semana, el Fondo aprobó la segunda revisión del acuerdo stand by con la Argentina y autorizó un tercer desembolso por u$s 7.600 millones, el cual forma parte del auxilio global otorgado al país.

Este desembolso es el tercero del año que concreta el organismo multilateral de crédito -el primero había sido en junio y el segundo en octubre- por lo ya entregó u$s 28.090 millones de un volumen total superior a los u$s 56 mil millones.

No sólo por el ingreso de los recursos del Fondo las reservas lograron llegar a un volumen récord: el 17 de diciembre las reservas del Central habían aumentado u$s 8.729 millones y habían cerrado en u$s 58.616 millones, al registrarse la ampliación del intercambio de monedas (swap) con China. Según la información oficial, la ampliación del swap fue por un total de 60.000 millones de yuanes (equivalentes a u$s 8.725 millones).

Con información de www.ambito.com