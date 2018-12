Los familiares de las víctimas de Once, duros contra Dady Brieva por pedir la libertad de Julio De Vido

Los familiares de las víctimas de la Tragedia de Once emitieron un duro comunicado repudiando las declaraciones de Dady Brieva, quien pidió por la libertad de Julio De Vido durante una entrevista radial.

"Vamos a volver con De Vido afuera y con Milagro Sala también afuera. ¡Vamos que se viene!", había dicho Brieva el miércoles 12 en El Destape Radio. Durante la nota, el actor, de reconocida simpatía con el kirchnerismo, criticó al Gobierno y pidió con canciones por el regreso al poder del PJ en 2019.

Sus declaraciones no cayeron bien entre los familiares de las víctimas de la Tragedia de Once, que apuntan al ex ministro de Planificación Federal como uno de los responsables políticos del accidente de 2012 en el que murieron 52 personas.

"Queremos expresar nuestro más enérgico repudio ante tales dichos. Brieva, como cualquier ciudadano, está en plena libertad de apoyar políticamente a quien le plazca", explicaron mediante un comunicado.

La nota, difundida en el Twitter de María Lujan Rey, madre de una víctima, sigue: "Nos vemos obligados a recordarle que si bien De Vido está detenido por otra causa, pesa sobre él la condena (de 5 años y 8 meses) dictada por el TOF 4 por administración fraudulenta contra los bienes del Estado Nacional en la causa que investigó la muerte de 52 inocentes".

"Si bien está en instancia recusiva ante la Cámara de Casación, la condena ya fue dictada. Es una realidad incontrastable y ajustada a derecho. Entonces, ese pedido es una afrenta a la Justicia, a este grupo de lucha y por sobre todo a la memoria de los fallecidos", continúa el texto.

El cierre fue más duro: "Brieva gritó en la audición radial que 'no es cuestión de religión'. No, Brieva. Claro que no es cuestión de religión ni de ideologías. De Vido fue condenado por corrupto. Y eso no es venganza ni odio. Eso se llama justicia penal. Y a eso no hay gritos ni canciones a lo que pueda escaparle".

