El año en el que Ginóbili descubrió ciertos placeres: "Deseaba muchísimo tener tiempo; soñaba con acostarme a las 10 de la noche y levantarme fresco"

Empezó clases de tenis aunque no pudo jugar mucho. Dice ser zurdo para agarrar la raqueta. Manu Ginóbili disfruta de su vida lejos del básquetbol, lejos de la NBA. Disfruta, a pleno. "Valoro mucho la flexibilidad que tengo porque no la tuve nunca. Deseaba muchísimo tener tiempo. No veía la hora de tener tiempo, soñaba con acostarme a las 10 de la noche y que a las 7 de la mañana me iba a despertar fresco. Quería tiempo y tranquilidad, no toda la locura de la NBA. Trato de leer libros de cómo mejorar el sueño, modos de pensar que la cabeza haga más lo que uno quiere y no donde tenga ganas. Biología, evolución".

El retiro de Emanuel Ginóbili empezaba a intuirse durante 2017. El bahiense, poco a poco, iba madurando la posibilidad de alejarse de la práctica activa del básquet. Sus años y una sensación de deber cumplido lo habían puesto en duda. Aunque no había una fecha, estaba claro que su despedida era cuestión de poco tiempo.

Con 41 años, el 27 de agosto de este año, cuando San Antonio Spurs se preparaba para una nueva temporada de la NBA, un mensaje en su cuenta de Twitter sacudió al mundo deportivo. Manu, después de casi cuatro meses de medir su energía, confirmaba que su decisión de retirarse había llegado.

"Con una gran mezcla de emociones les cuento que decidí retirarme del básquet. ENORME GRATITUD para mi familia, amigos, compañeros, DTs, staff, aficionados y todos los que fueron parte de mi vida en estos 23 años. Fue un viaje fabuloso que superó cualquier tipo de sueño. GRACIAS!”, tuiteó Ginóbili. Las redes sociales se llenaron de mensajes en su apoyo, incluso de grandes figuras del arte y el deporte. El alcalde de San Antonio declaró que Manu iba a tener su día. Toda la ciudad le rindió un homenaje inolvidable.

Ginóbili, uno de los deportistas más grandes de la historia nacional, jugó 16 temporadas en los Spurs y ganó cuatro anillos de la NBA (2003, 2005, 2007 y 2014).

Su carrera profesional comenzó en Andino de La Rioja y, antes de llegar a San Antonio, pasó por Estudiantes de Bahía Blanca, Viola Reggio Calabria y Kinder Bolonia.

Con la Selección argentina logró que la Albiceleste se quedara con la Medalla de Oro en un Juego Olímpico por primera vez en la historia, en la inolvidable edición de Atenas 2004. Manu, también, fue parte del equipo subcampeón del Mundial de Estados Unidos 2002.

Su retiro deja un hueco en el deporte mundial. Manu, uno de los máximos referentes y un ejemplo de profesional, es respetado por todos sus colegas y los millones de fanáticos que acompañaron su carrera.